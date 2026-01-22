Top 10 najgledanijih serija na Amazon Prime ovaj tjedan

Amazon Prime ovaj tjedan donosi uzbudljiv miks akcije, drame i znanstvene fantastike – donosimo vam najnoviju top listu najgledanijih serija diljem svijeta! Provjerite što se najviše gleda i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći serijski maraton.



Top 10 serija na Amazon Prime diljem svijeta:

1. Fallout, IMDB: 8.3/10, Rotten Tomatoes: 92%

200 godina nakon apokalipse, stanovnici luksuznih skloništa izlaze u opustošeni svijet i otkrivaju bizaran, opasan svemir. Uloge: Ella Purnell, Aaron Moten. (SAD, 2024., Znanstvena fantastika)

2. Beast Games, IMDB: 5.9/10

Reality show u kojem se 1.000 natjecatelja bori za najveću novčanu nagradu u povijesti TV-a – 5 milijuna dolara! Voditelj: Jimmy Donaldson (MrBeast). (SAD, 2024., Reality)

3. The Night Manager, IMDB: 8.3/10, Rotten Tomatoes: 91%

Bivši britanski vojnik Jonathan Pine infiltrira se među trgovce oružjem kako bi srušio moćnog kriminalca. Uloge: Tom Hiddleston, Hugh Laurie. (UK, 2016., Drama, Špijunski triler)

4. Spring Fever, IMDB: 7.6/10

Povučena učiteljica u ruralnom gradiću ponovno otkriva radost kroz neočekivanu vezu s lokalcem. Uloge: Ahn Bo-hyun, Lee Ju-bin. (J. Koreja, 2026., Komedija, Drama)

5. All Her Fault, IMDB: 7.6/10, Rotten Tomatoes: 80%

Marissa dolazi po sina na igru, ali ga nema – počinje noćna mora svake majke. Uloge: Sarah Snook, Jake Lacy. (SAD, 2025., Triler)

Foto: IMDB

6. Yo soy Betty la fea, IMDB: 8.1/10

Kultna kolumbijska telenovela o nespretnoj, ali genijalnoj Betty koja osvaja svijet mode i srca gledatelja. Uloge: Ana María Orozco, Jorge E. Abello. (Kolumbija, 1999., Komedija, Drama)

7. The Summer I Turned Pretty, IMDB: 7.4/10, Rotten Tomatoes: 91%

Ljeto u kući na plaži donosi prvu ljubav, slomljena srca i odrastanje. Uloge: Lola Tung, Christopher Briney. (SAD, 2022., Romansa)

8. MrBeast: Extreme Survival!

MrBeast i natjecatelji suočavaju se s najtežim preživljavanjima – od boravka u bunkerima do ledenih ekspedicija. (SAD, 2026., Reality)

9. Molly-Mae: Behind It All

Dokumentarna serija prati Molly-Mae Hague nakon prekida i kroz izazove majčinstva te pokretanje novog biznisa. (UK, 2025., Dokumentarac)

10. La Ley del Corazón, IMDB: 8.1/10

Kolumbijska serija o odvjetnicima koji balansiraju između profesionalnog i privatnog života. (Kolumbija, 2016., Drama)

Ako tražite inspiraciju za gledanje, ova lista najgledanijih naslova na Amazon Primeu je pravi izbor – uživajte u vrhunskim serijama iz cijelog svijeta!