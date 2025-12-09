Obavijesti

Top 10 najgledanijih naslova na Disney+ u Hrvatskoj ovaj tjedan

Top 10 najgledanijih naslova na Disney+ u Hrvatskoj ovaj tjedan
Otkrijte koji su filmovi i serije najgledaniji na Disney+ u Hrvatskoj ovog tjedna. Donosimo vam top 10 najpopularnijih naslova, s detaljnim opisima i ocjenama – saznajte što gledati sljedeće!

Disney+ nastavlja oduševljavati gledatelje u Hrvatskoj raznolikom ponudom hit filmova i serija. Ovog tjedna donosimo vam najnoviju top listu najgledanijih naslova na platformi – od animiranih klasika do novih komedija i spektakularnih blockbustera. Provjerite jeste li već pogledali sve hitove ili još imate što nadoknaditi!

Top 10 najgledanijih naslova na Disney+ u Hrvatskoj:

1. Zootopia

(IMDB: 8.0, Rotten Tomatoes: 98%)


Ova animirana avantura prati odlučnu zečicu Judy Hopps, prvu zečju policajku u Zootopiji, koja udružuje snage s prepredenim liscom Nickom Wildeom kako bi riješila misteriozni slučaj. U glavnim ulogama su Ginnifer Goodwin, Jason Bateman i Shakira, a film donosi mješavinu akcije, humora i važnih društvenih poruka. (SAD, 2016., Animacija, Obiteljski)



2. Sam u kući (Home Alone)

(IMDB: 7.7, Rotten Tomatoes: 66%)


Božićni klasik o osmogodišnjem Kevinu McCallisteru koji ostaje sam kod kuće i mora se obraniti od dvojice nespretnih provalnika. Ulogu Kevina tumači Macaulay Culkin, a film obiluje urnebesnim zamkama i toplinom blagdanske sezone. (SAD, 1990., Komedija, Obiteljski)



3. Sam u kući 2: Izgubljen u New Yorku (Home Alone 2: Lost in New York)

(IMDB: 6.9, Rotten Tomatoes: 35%)


Kevin ponovno ostaje sam, ovaj put u New Yorku, gdje se suočava s poznatim neprijateljima, "Mokrim banditima". Još jedna zabavna božićna pustolovina s Macaulayem Culkinom i Joeom Pescijem. (SAD, 1992., Komedija, Obiteljski)



4. Gregov dnevnik: Posljednja slamka (Diary of a Wimpy Kid: The Last Straw)

(IMDB: 6.0)


Animirana komedija o Gregu, dječaku koji pokušava zadovoljiti visoka očekivanja svog oca, što dovodi do niza komičnih situacija i važnih životnih lekcija. Glasove posuđuju Aaron D. Harris i Chris Diamantopoulos. (SAD, 2025., Animacija, Obiteljski)


 

5. Avatar: Vatra i pepeo | Poseban pogled


Dokumentarni film koji pruža ekskluzivan uvid u svijet Avatara i njegov nastavak, uz zanimljive intervjue i materijale sa snimanja. (Disney+, 2025., Dokumentarni)



6. Zootopia 2 | Poseban pogled


Dokumentarni specijal koji otkriva prve detalje o nadolazećem nastavku popularnog animiranog filma Zootopia. (Disney+, 2025., Dokumentarni)



7. Kako je Grinch ukrao Božić (How the Grinch Stole Christmas)

(IMDB: 6.3, Rotten Tomatoes: 49%)


Obiteljski film s Jimom Carreyjem u ulozi mrzovoljnog Grincha koji pokušava ukrasti Božić stanovnicima Whovillea, ali ga toplina i ljubaznost male Cindy Lou Who vraćaju na pravi put. (SAD, 2000., Komedija, Obiteljski)



8. The Roses

(IMDB: 7.0, Rotten Tomatoes: 64%)


Komedija o naizgled savršenom paru, Ivy i Theu, čiji se brak i karijere nalaze na prekretnici. Glumačku postavu predvode Benedict Cumberbatch i Olivia Colman, a film istražuje ljubav, ambiciju i rivalstvo. (SAD, 2025., Komedija, Drama)



9. Avatar: Put vode (Avatar: The Way of Water)

(IMDB: 7.5, Rotten Tomatoes: 76%)


Spektakularni nastavak Jamesa Camerona prati obitelj Sully na Pandori, kroz borbe, tragedije i nevjerojatne vizualne efekte. U glavnim ulogama su Sam Worthington i Zoe Saldaña. (SAD, 2022., SF, Akcija)



10. Zootopia+

(IMDB: 6.8)


Kratka animirana serija koja istražuje živote sporednih likova iz Zootopije, poput Fru Fru, Gazelleinih plesača i legendarnog ljenjivca Flasha. Savršeno za sve ljubitelje originalnog filma! (SAD, 2022., Animacija, Serija)



Ako tražite inspiraciju što gledati na Disney+, ova lista je pravi izbor za vas! Koji je vaš favorit s popisa?

