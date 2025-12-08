TV program: Što gledati večeras

Večeras vas na domaćim televizijama očekuje prava poslastica – od popularnih kvizova, napetih serija, do uzbudljivih filmova koji će zadovoljiti sve ukuse. Evo što ne smijete propustiti u večernjem terminu!

HRT 1

HRT 1 donosi večer za ljubitelje kvizova i domaće produkcije. U 18:05 zagrijte moždane vijuge uz "Potjeru", a informirajte se uz "Dnevnik 2" u 19:00. Večer nastavlja zanimljiva dokumentarna serija "Serijski brijači - Turska" u 20:15, dok se za dozu smijeha pobrinula domaća humoristična serija "Blaž među ženama" od 21:15. Za kraj večeri, "Otvoreno" u 22:00 donosi najvažnije aktualnosti dana.

18:05 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:15 Serijski brijači - Turska

21:15 Blaž među ženama

22:00 Otvoreno





HRT2

Na HRT 2 vas očekuje dokumentarna i filmska večer. Od 20:15 uživajte u spektakularnim "Legendarna otočja Indijskog oceana: Sejšeli", a potom slijedi napeti ratni film "Veliki pohod" u 21:11. Kasnije, za ljubitelje trilera, tu je serija "Modus" od 23:27.

20:15 Legendarna otočja Indijskog oceana: Sejšeli

21:11 Veliki pohod

23:27 Modus

RTL

RTL večer rezervira za ljubitelje domaćih serija i reality zabave. "Divlje pčele" nastavljaju svoju dramu od 20:15, a od 21:25 ne propustite novu epizodu popularnog showa "Ljubav je na selu". Informativni "RTL Direkt" na rasporedu je u 22:50, a za smijeh prije spavanja tu je "Glup i gluplji 2" u 23:25.

20:15 Divlje pčele

21:25 Ljubav je na selu

22:50 RTL Direkt

23:25 Glup i gluplji 2





Nova TV

Na NOVA TV uživajte u omiljenim domaćim serijama. "Kumovi" su na rasporedu od 20:20, a zatim slijedi "U dobru i zlu" u 21:25. Ljubitelji kulinarskih izazova mogu uživati u "Masterchefu" od 22:15.

20:20 Kumovi

21:25 U dobru i zlu

22:15 Masterchef

RTL 2

RTL 2 donosi akciju i humor. Večer otvara "Chicago P.D." u 20:00 i 20:50, a potom slijede hit-komedije "Teorija velikog praska" (21:50, 22:20) i "Dva i pol muškarca" (22:40, 23:05). Za kraj, opustite se uz "Prijatelje".

20:00 Chicago P.D.

21:50 Teorija velikog praska

22:40 Dva i pol muškarca

23:25 Prijatelji





DOMA TV

Doma TV pripremila je večer za ljubitelje kriminalističkih i akcijskih serija. Od 18:05 gledajte "Zaboravljeni slučaj", a zatim "Navy CIS" u 19:00. Prava akcija počinje s "Rookie" u 20:40, a zatim slijedi "Škorpion" (21:30, 22:25). Za kasnovečernje sate tu je "Navy CIS LA".

18:05 Zaboravljeni slučaj

19:00 Navy CIS

20:40 Rookie

21:30 Škorpion

22:25 Škorpion



Filmske preporuke večeri (izvan glavnih kanala):



- "I Origins" (Star Movies, 20:00) – intrigantna drama o znanosti, vjeri i ljubavi koja će vas natjerati na razmišljanje.

- "Terminator 3: Pobuna strojeva" (Star Movies, 22:15) – akcijski SF spektakl s Arnoldom Schwarzeneggerom u borbi protiv sudbine.

- "Seraphim Falls" (CineStar A&T, 21:00) – napeti vestern s Pierceom Brosnanom i Liamom Neesonom o osveti i preživljavanju.

- "Godzilla x Kong: Novo Carstvo" (HBO3, 21:00) – epska borba titana u najnovijem nastavku Monsterverse franšize.

- "Mlijeko" (Cinemax 2, 21:00) – dirljiva drama o gubitku i neobičnom putovanju mlade žene.

- "Wilde Maus" (KinoTV, 21:00) – crnohumorna austrijska drama o životnim preokretima i neočekivanim odlukama.



Neovisno jeste li za serije, kvizove ili filmske hitove, večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Uživajte u večeri pred ekranom!