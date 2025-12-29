Top 10 najgledanijih naslova na Disney+ u Hrvatskoj ovaj tjedan

Top 10 najgledanijih naslova na Disney+ u Hrvatskoj ovoga tjedna:



1. Zootopia (IMDB: 8.0, Rotten Tomatoes: 98%)

Animirani film. Upoznajte odlučnu policajku Judy Hopps, prvu zečicu u policiji Zootopije, koja udružuje snage s prepredenim liscom Nickom Wildeom kako bi riješila svoj prvi veliki slučaj. Film obiluje humorom, akcijom i važnim porukama o toleranciji. Glasove posuđuju Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Shakira, Idris Elba, Octavia Spencer i drugi. (SAD, 2016., animacija, obiteljski)





2. Avatar: Fire and Ash | A Special Look

Dokumentarni film koji pruža poseban pogled iza kulisa fenomena Avatar, otkrivajući kako su nastajali spektakularni vizualni efekti i priča koja je osvojila svijet. (SAD, 2025., dokumentarni)

3. Sam u kući 2: Izgubljen u New Yorku (Home Alone 2: Lost in New York, IMDB: 6.9, Rotten Tomatoes: 35%)

Obiteljska komedija. Kevin McCallister ponovno ostaje sam – ovaj put u New Yorku! Uz pomoć tatine kreditne kartice uživa u luksuzima, ali ubrzo se suočava s poznatim provalnicima i pokušava spriječiti njihovu pljačku. Glume Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern i Catherine O'Hara. (SAD, 1992., komedija, božićni)

4. Sam u kući (Home Alone, IMDB: 7.7, Rotten Tomatoes: 66%)

Legendarna božićna komedija o osmogodišnjem Kevinu koji ostaje sam kod kuće i brani svoj dom od nespretnih provalnika. Glavne uloge tumače Macaulay Culkin, Joe Pesci i Daniel Stern. (SAD, 1990., komedija, božićni)





5. Avatar: Put vode (Avatar: The Way of Water, IMDB: 7.5, Rotten Tomatoes: 76%)

Znanstveno-fantastična epska avantura Jamesa Camerona, nastavak slavnog Avatara. Pratimo obitelj Sully u borbi za opstanak na Pandori, uz spektakularne vizualne efekte i emotivne trenutke. Glume Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver i Kate Winslet. (SAD, 2022., znanstvena fantastika)





6. Avatar (IMDB: 7.9, Rotten Tomatoes: 82%)

Originalni Avatar donosi priču o paraplegičnom marincu koji odlazi na Pandoru i biva razapet između ljudskog svijeta i zaštite izvanzemaljske civilizacije. Film je vizualni spektakl i jedan od najuspješnijih blockbustera svih vremena. Glume Sam Worthington, Zoe Saldaña i Sigourney Weaver. (SAD, 2009., znanstvena fantastika)

7. Snježno kraljevstvo II (Frozen II, IMDB: 6.8, Rotten Tomatoes: 77%)

Nastavak popularnog animiranog hita prati Elsu, Annu, Kristoffa i Olafa na putovanju kroz začaranu šumu u potrazi za istinom o prošlosti njihova kraljevstva. Glasove posuđuju Idina Menzel, Kristen Bell i Josh Gad. (SAD, 2019., animacija, obiteljski)





8. Sam u kući 3 (Home Alone 3, IMDB: 4.6, Rotten Tomatoes: 32%)

Treći nastavak popularnog serijala. Devetogodišnji Alex ostaje sam kod kuće s vodenim kozicama, ali ubrzo se mora suprotstaviti opasnim špijunima koji traže mikro-čip skriven u njegovoj igrački. U glavnoj ulozi Alex D. Linz. (SAD, 1997., komedija, obiteljski)

9. The Lowdown (IMDB: 7.0, Rotten Tomatoes: 98%)

Nova dramska serija prati građanskog novinara Leeja Raybona iz Tulse, čija potraga za istinom često dovodi do nevolja. U glavnim ulogama Ethan Hawke, Keith David i Jeanne Tripplehorn. (SAD, 2025., drama, serija)





10. Percy Jackson i olimpijci (Percy Jackson and the Olympians, IMDB: 7.1, Rotten Tomatoes: 91%)

Fantastična serija o Percyu Jacksonu, tinejdžeru koji otkriva da je polubog. Na opasnoj misiji uz pomoć prijatelja Annabeth i Grovera mora vratiti Zeusov grom i spriječiti rat među bogovima. Glume Walker Scobell, Leah Sava Jeffries i Aryan Simhadri. (SAD, 2023., fantazija, serija)