EVO ŠTO GLEDATI

Top 10 najgledanijih serija na HBO-u ovog tjedna u Hrvatskoj

Saznajte koje su serije najpopularnije na HBO-u u Hrvatskoj ovog tjedna. Donosimo detaljan popis top 10 naslova, njihove radnje i ocjene – idealno za vaš sljedeći serijski maraton

HBO Max i ovog tjedna donosi pregršt uzbudljivih naslova koji su osvojili gledatelje diljem Hrvatske. Provjerite koje serije trenutno svi gledaju – možda pronađete inspiraciju za vlastiti binge.

Top 10 serija na HBO-u u Hrvatskoj

1. IT: Welcome to Derry

IMDB: 7.7, Rotten Tomatoes: 76%

Povratak u jezivi svijet Stephena Kinga! Serija prati obitelj koja se doseljava u Derry, Maine, gdje počinju nestajati djeca i događati se neobjašnjive stvari.

2. Georgie & Mandy's First Marriage

IMDB: 7.0, Rotten Tomatoes: 89%

Topla sitcom komedija o mladom paru koji pokušava balansirati roditeljstvo i brak u Teksasu.

3. The Seduction

IMDB: 6.5

Povijesna drama o Marquise de Merteuil, koja nakon izdaje kreće na put osvajanja pariškog visokog društva. Intrige, moć i strast u srcu Francuske.

4. The Thaw

IMDB: 6.8, Rotten Tomatoes: 65%

Kriminalistička drama iz Poljske o istrazi misteriozne smrti mlade žene pronađene ispod leda.

5. I Love LA

IMDB: 5.6

Komedija o grupi prijatelja u Los Angelesu, njihovim ljubavnim i životnim zavrzlamama, te pokušajima da uspiju u svijetu showbiza.

6. Ângela Diniz: Murdered and Convicted

IMDB: 7.2

Brazilska serija temeljena na istinitom slučaju ubojstva koji je zauvijek promijenio pravni sustav zemlje.

7. The Chair Company

IMDB: 7.9

Dramedija o obiteljskom čovjeku koji nakon incidenta na poslu otkriva teoriju zavjere koja prijeti njegovoj svakodnevici.

8. Smiling Friends

IMDB: 8.5

Animirana serija za odrasle o tvrtki koja pokušava donijeti sreću klijentima, ali svaki zadatak postaje nepredvidiva avantura.

9. Harry Potter: Wizards of Baking

IMDB: 7.2

Natjecateljski show u kojem se kuhari natječu u stvaranju čarobnih slastica na autentičnim setovima iz svijeta Harryja Pottera.

10. Task

IMDB: 7.7, Rotten Tomatoes: 96%

Kriminalistička serija o FBI agentu koji vodi tim u lovu na opasnu bandu pljačkaša pod vodstvom neočekivanog zločinca.

