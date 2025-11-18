Saznajte koje su serije najpopularnije na HBO-u u Hrvatskoj ovog tjedna. Donosimo detaljan popis top 10 naslova, njihove radnje i ocjene – idealno za vaš sljedeći serijski maraton
Top 10 najgledanijih serija na HBO-u ovog tjedna u Hrvatskoj
HBO Max i ovog tjedna donosi pregršt uzbudljivih naslova koji su osvojili gledatelje diljem Hrvatske. Provjerite koje serije trenutno svi gledaju – možda pronađete inspiraciju za vlastiti binge.
Top 10 serija na HBO-u u Hrvatskoj
1. IT: Welcome to Derry
IMDB: 7.7, Rotten Tomatoes: 76%
Povratak u jezivi svijet Stephena Kinga! Serija prati obitelj koja se doseljava u Derry, Maine, gdje počinju nestajati djeca i događati se neobjašnjive stvari.
2. Georgie & Mandy's First Marriage
IMDB: 7.0, Rotten Tomatoes: 89%
Topla sitcom komedija o mladom paru koji pokušava balansirati roditeljstvo i brak u Teksasu.
3. The Seduction
IMDB: 6.5
Povijesna drama o Marquise de Merteuil, koja nakon izdaje kreće na put osvajanja pariškog visokog društva. Intrige, moć i strast u srcu Francuske.
4. The Thaw
IMDB: 6.8, Rotten Tomatoes: 65%
Kriminalistička drama iz Poljske o istrazi misteriozne smrti mlade žene pronađene ispod leda.
5. I Love LA
IMDB: 5.6
Komedija o grupi prijatelja u Los Angelesu, njihovim ljubavnim i životnim zavrzlamama, te pokušajima da uspiju u svijetu showbiza.
6. Ângela Diniz: Murdered and Convicted
IMDB: 7.2
Brazilska serija temeljena na istinitom slučaju ubojstva koji je zauvijek promijenio pravni sustav zemlje.
7. The Chair Company
IMDB: 7.9
Dramedija o obiteljskom čovjeku koji nakon incidenta na poslu otkriva teoriju zavjere koja prijeti njegovoj svakodnevici.
8. Smiling Friends
IMDB: 8.5
Animirana serija za odrasle o tvrtki koja pokušava donijeti sreću klijentima, ali svaki zadatak postaje nepredvidiva avantura.
9. Harry Potter: Wizards of Baking
IMDB: 7.2
Natjecateljski show u kojem se kuhari natječu u stvaranju čarobnih slastica na autentičnim setovima iz svijeta Harryja Pottera.
10. Task
IMDB: 7.7, Rotten Tomatoes: 96%
Kriminalistička serija o FBI agentu koji vodi tim u lovu na opasnu bandu pljačkaša pod vodstvom neočekivanog zločinca.
