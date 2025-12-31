Saznajte koje su serije najpopularnije na HBO Maxu u Hrvatskoj ovog tjedna. Donosimo detaljne opise najgledanijih naslova i njihove ocjene – inspirirajte se za svoj sljedeći binge
Top 10 najgledanijih serija na HBO-u u Hrvatskoj ovog tjedna
Na HBO Maxu u Hrvatskoj ovaj tjedan dominiraju uzbudljive kriminalističke komedije i napete serije. Ako tražite što gledati, donosimo vam detaljan pregled najgledanijih 10 serija – uz ocjene i kratke sinopsise!
1. Georgie & Mandy's First Marriage (IMDB: 7.1/10, Rotten Tomatoes: 89%)
Sitcom o mladom bračnom paru iz Teksasa koji balansira roditeljstvo, posao i izazove svakodnevice. Glume Montana Jordan i Emily Osment. (SAD, 2024., Komedija)
2. IT: Welcome to Derry (IMDB: 8.0/10, Rotten Tomatoes: 80%)
Napeta nadnaravna serija smještena u Derry, Maine, gdje se s dolaskom nove obitelji počinju događati jezive stvari. Glume Taylour Paige i Bill Skarsgård. (SAD, 2025., Triler, Nadnaravno)
3. The Seduction (IMDB: 6.0/10, Rotten Tomatoes: 73%)
Povijesna drama o Marquise de Merteuil koja nakon izdaje kreće u borbu za status najpoznatije kurtizane Pariza. Glume Anamaria Vartolomei i Diane Kruger. (Francuska, 2025., Povijesna drama)
4. I Love LA (IMDB: 6.4/10, Rotten Tomatoes: 84%)
Komedija o grupi prijatelja u Los Angelesu koji balansiraju karijere, ljubav i prijateljstvo. U glavnim ulogama Rachel Sennott i Odessa A'zion. (SAD, 2025., Komedija)
5. The Pitt (IMDB: 8.9/10, Rotten Tomatoes: 95%)
Drama o osoblju hitne službe u pretrpanoj i podfinanciranoj bolnici u Pittsburghu. Glume Noah Wyle i Tracy Ifeachor. (SAD, 2025., Drama, Liječnici)
6. Jasmine (IMDB: 5.1/10)
Turska drama o Jasmine koja radi kao eskort i pokušava osigurati bolji život za sebe i polubrata. (Turska, 2025., Drama)
7. Obsession: The Murder of a Beauty Queen
Dokumentarna serija o zločinu koji je šokirao javnost. (HBO Max, 2025., Kriminalistička dokumentarna serija)
8. The Fall of Diddy (IMDB: 7.0/10, Rotten Tomatoes: –)
Dokumentarac o glazbenom mogulu Seanu Combsu i godinama skrivenim optužbama za nasilje i zlostavljanje. (SAD, 2025., Krimi, Glazba)
9. Heaven (IMDB: 6.1/10)
Poljska drama o životnim izazovima i obiteljskim odnosima. Glume Stanisław Linowski i Tomasz Kot. (Poljska, 2025., Drama)
10. 90 Day Fiancé: The Other Way (IMDB: 6.6/10)
Reality show o Amerikancima koji sele u inozemstvo zbog ljubavi i pokušavaju izgraditi novi život. (SAD, 2019., Reality, Romantika)
