ZA BINGEANJE

Top 10 najgledanijih serija na Netflixu u Hrvatskoj ovaj tjedan

Top 10 najgledanijih serija na Netflixu u Hrvatskoj ovaj tjedan
Foto: YouTube

Saznajte koje su serije najpopularnije na Netflixu u Hrvatskoj za tjedan od 10. studenog 2025. Donosimo detaljan pregled najgledanijih naslova, uključujući ocjene, glumačke postave i zanimljive sinopsise.

Netflix je i ovog tjedna oduševio gledatelje u Hrvatskoj raznolikim serijskim hitovima. Donosimo vam najnoviju top listu najgledanijih naslova – provjerite jeste li već pogledali sve favorite ili vas čeka još filmskih i serijskih poslastica!

Top 10 serija na Netflixu u Hrvatskoj:

1. The Bad Guys: Breaking In

IMDB: 6.3
Prequel hit animiranih filmova otkriva kako su Bad Guys postali – Bad Guys. Glasove posuđuju Michael Godere, Patton Oswalt i Kate Mulgrew.

SAD, 2025., Animirani

2. The Witcher

IMDB: 7.9, Rotten Tomatoes: 81%
Geralt od Rivije (Henry Cavill) lovi čudovišta i traži svoju sudbinu u opasnom svijetu gdje su ljudi često gori od zvijeri. Fantastična serija prepuna akcije, magije i intrigantnih likova.

SAD, 2019., Fantazija

3. The Asset

IMDB: 7.2
Danska kriminalistička drama o agentici Tea koja infiltrira zločinačku organizaciju, ali se nađe rastrgana između zadatka i želje da pomogne djevojci vođe bande.

Danska, 2025., Drama, Krimi

4. Death by Lightning

IMDB: 7.8
Istinita priča o Jamesu Garfieldu, nevoljkom američkom predsjedniku, i njegovom obožavatelju Charlesu Guiteauu, koji ga na kraju ubija. U glavnim ulogama Michael Shannon i Matthew Macfadyen.

SAD, 2025., Drama, Povijest

5. Start Up, Fall Down: From Billionaire to Convict

IMDB: 6.5
Dokumentarna serija o istrazi seksualnog napada na luksuznoj zabavi u Milanu – šokantna priča o moći, bogatstvu i pravdi.

Italija, 2025., Dokumentarni, Kriminal

6. The Rookie

IMDB: 8.0, Rotten Tomatoes: 69%
John Nolan (Nathan Fillion), najstariji novak LAPD-a, pokušava ostvariti svoj san unatoč sumnjama nadređenih. Dinamična kriminalistička serija s dozom humora i drame.

SAD, 2018., Krimi

7. Heweliusz

IMDB: 7.8
Poljska drama o kapetanu koji nakon katastrofe trajekta traži pravdu za žrtve i njihove obitelji. Snažna priča o odgovornosti i gubitku.

Poljska, 2025., Drama, Katastrofa

8. Nobody Wants This

IMDB: 8.2
Komedija o agnostičkoj voditeljici seks-podcasta i razvedenom rabinu koji pokušavaju održati vezu unatoč različitim svjetonazorima i uplitanju obitelji. U glavnoj ulozi Kristen Bell.

SAD, 2024., Komedija, Romansa

9. Bad Influencer

IMDB: 5.2
Jedna samohrana majka i krivotvoriteljica luksuznih torbi udružuje se s opsjednutom influencericom kako bi se izvukla iz dugova.

Južnoafrička Republika, 2025., Drama, Krimi

10. Squid Game: The Challenge

IMDB: 5.8
Reality show inspiriran hit serijom Squid Game – 456 natjecatelja bori se za nagradu od 4,56 milijuna dolara u brutalnim i napetim izazovima.

UK, 2023., Reality, Preživljavanje

Ako tražite inspiraciju za sljedeće bingeanje serija, ova lista vam otkriva što je trenutno najpopularnije u Hrvatskoj! Što ćete prvo gledati?

