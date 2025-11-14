Treća sezona 'Diplomatkinje': Predsjednik Hrvatske izaziva nevolje u popularnoj seriji

Čim je krajem listopada stigla na Netflix, treća sezona serije "Diplomatkinja" odmah se probila među najgledanije naslove na platformi, potvrđujući svoj status jednog od najpopularnijih političkih drama današnjice. Publika je opet "progutala" nove epizode u dahu, a serija i dalje osvaja i one kojima politika nije prva ljubav — zahvaljujući odlično profiliranim likovima i duhovito napisanim dijalozima.

Foto: YouTube

Posebno su se iznenadili gledatelji u Hrvatskoj, jer se u trećoj epizodi pojavljuje neočekivana aluzija na hrvatskog predsjednika. U jednoj dinamičnoj sceni, glavna junakinja Kate Wyler (Keri Russell) pita svog pomoćnika Stuarta: "Kako je bilo s Hrvatom?"

Stuart odgovara da hrvatski predsjednik "ne voli" novu američku predsjednicu Grace, da joj ne vjeruje i da bi "najradije proveo tjedan dana gradeći odnos na svojoj jahti".

Kate na to kratko i duhovito odstrijeli: "Ona ne može ići, ali mogu ja."

Tako hrvatski predsjednik u seriji postaje mali, ali duhovito napisan diplomatski problem za američku stranu.

Treća sezona donosi dodatni kaos u politički i osobni život glavnih likova. Autorica Debora Cahn, poznata po svom radu na "Zapadnom krilu", ostala je vjerna ironičnom tonu i britkom političkom komentaru, ali je najveći pomak napravljen u odnosu Kate i Hala.

Hal je sada u samom središtu moći, u Bijeloj kući, dok Kate istovremeno pokušava držati kontrolu između Londona i Washingtona, ne gubeći ono što je čini snažnom diplomatkinjom.

Foto: YouTube

Serija se bavi globalnim temama, od NATO-a i Ukrajine do ruskih igara, no suština je i dalje ista: "Diplomatkinja" nije priča o geopolitici, već o privatnim ratovima koji se vode daleko od kamera.

Kako piše Variety, riječ je o seriji u kojoj se ljubav, ambicija i moć sudaraju u pozadini dovoljno velikoj da pojača i dramu i erotiku.

Treća sezona to još snažnije potvrđuje, a činjenica da se ovaj put u dijalogu našao i hrvatski predsjednik samo je dodatno zagrijala domaću publiku.