Top 10 najgledanijih serija na Netflixu u Hrvatskoj ovaj tjedan

Netflix je i ovog tjedna donio raznoliku ponudu koja je osvojila gledatelje diljem Hrvatske. Provjerite što se najviše gledalo i pronađite inspiraciju za sljedeći serijski maraton!

Top 10 serija na Netflixu u Hrvatskoj:

1. HIS & HERS, IMDB: 7.2/10

Bivša voditeljica vijesti Anna postaje opsjednuta slučajem ubojstva u svom rodnom gradu. Detektiv Jack Harper sumnja u njezinu umiješanost, što dovodi do napete igre mačke i miša. (SAD, 2026., Kriminalistička drama)

2. Finding Her Edge, IMDB: 5.7/10

Bivša klizačica vraća se na led s novim partnerom, ali ne može zaboraviti svoju prvu ljubav. Drama o sportu, ljubavi i drugoj šansi. (SAD, 2026., Drama, Klizanje)

3. Agatha Christie's Seven Dials, IMDB: 6.2/10

Engleska 1925. godine. Na raskošnom okupljanju u seoskoj kući, šala se pretvara u zločin. Lady Eileen 'Bundle' Brent mora riješiti misterij koji će joj promijeniti život. (UK, 2026., Kriminalistička, Misterij)

Foto: IMDB

4. Free Bert, IMDB: 5.8/10

Otac i njegova neobična obitelj pokušavaju se uklopiti među elitu nove škole, što dovodi do niza urnebesnih situacija. (SAD, 2026., Komedija, Obiteljska)

5. Run Away, IMDB: 7.0/10

Simonov savršeni život se raspada kada mu najstarija kćer pobjegne od kuće. Kada je pronađe, mora se suočiti s vlastitim pogreškama i pokušati ponovno izgraditi obitelj. (UK, 2026., Drama, Kriminalistička)

6. Alpha Males, IMDB: 7.7/10

Četiri prijatelja pokušavaju pronaći svoje mjesto u svijetu modernih žena, svaki na svoj nespretan način. Komedija o prijateljstvu i prilagodbi novim društvenim normama. (SAD, 2022., Komedija)

7. Stranger Things, IMDB: 8.6/10, Rotten Tomatoes: 92%

Kultna serija o nestanku dječaka i tajanstvenim silama u malom američkom gradu. Tajne vladinih eksperimenata, natprirodne pojave i hrabra djeca – sve to čini ovu seriju neodoljivom. (SAD, 2016., Triler, Nadnaravno)

Foto: Profimedia/arhivska fotografija

8. Younger, IMDB: 7.8/10, Rotten Tomatoes: 98%

Liza Miller, majka u četrdesetima, pokušava se vratiti u poslovni svijet pretvarajući se da ima 26 godina. Serija o identitetu, ambiciji i prijateljstvu. (SAD, 2015., Komedija, Odnosi)

9. To Love, To Lose, IMDB: 6.0/10

Zabranjena ljubav između žene koja pokušava spasiti obiteljski restoran i nasljednika utjerivača dugova. Drama koja će vas dirnuti do suza. (Turska, 2026., Drama, Ljubavna)

10. Man Vs Baby, IMDB: 6.5/10

Kada nespretni tata mora čuvati luksuzni londonski penthouse i neočekivano se brinuti za izgubljenu bebu, slijedi niz komičnih nesporazuma. (UK, 2025., Komedija)

Ako još niste pogledali ove hitove, sada je pravo vrijeme! Koji je vaš favorit s liste? Pratite nas i sljedeći tjedan za nove preporuke.