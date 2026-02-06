Top 10 naslova na Disney+

Disney+ i ovog tjedna nudi raznolik izbor sadržaja koji je osvojio gledatelje diljem Hrvatske. Na listi najgledanijih našli su se uzbudljivi superherojski naslovi, napete dramske serije, obiteljski animirani filmovi i blockbusteri koji ne silaze s trona popularnosti. Provjerite što se najviše gleda i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći binge!

Top 10 najgledanijih naslova na Disney+ u Hrvatskoj:

1. Wonder Man (IMDB: 7.6)

Superherojska serija prati Simona i Trevora, glumce na suprotnim krajevima karijere, u potrazi za ulogama koje im mogu promijeniti život. U glavnim ulogama su Yahya Abdul-Mateen II, Arian Moayed, Demetrius Grosse i Zlatko Burić, a produkciju potpisuje Marvelov tim predvođen Kevinom Feigejem. (SAD, 2026., Superhero, Marvel)

2. The Beauty (IMDB: 5.8)

Mračni svijet visoke mode pretvara se u horor kad supermodeli počnu umirati na misteriozan način. FBI agenti Cooper Madsen i Jordan Bennett putuju u Pariz kako bi otkrili istinu, a istraga ih vodi do virusa koji ljude pretvara u savršena bića s užasnim posljedicama. U seriji glume Evan Peters, Anthony Ramos i Rebecca Hall. (SAD, 2026., Drama, Moda, Triler)

3. High Potential (IMDB: 7.6, Rotten Tomatoes: 90%)

Krimi serija o samohranoj majci Morgan s iznimnim darom za rješavanje zločina. Njezina nekonvencionalna metoda dovodi je do suradnje s iskusnim detektivom. Glavne uloge tumače Kaitlin Olson i Daniel Sunjata. (SAD, 2024., Kriminalistička serija)

4. Avatar: The Way of Water (IMDB: 7.5, Rotten Tomatoes: 76%)

Spektakularni nastavak kultnog Avatara prati obitelj Sully na Pandori, njihove borbe za opstanak i žrtve koje podnose. U glavnim ulogama su Sam Worthington, Zoe Saldaña i Sigourney Weaver, a režiju potpisuje James Cameron. (SAD, 2022., Znanstvena fantastika, Space opera)

5. Tell Me Lies (IMDB: 6.7)

Drama o Lucy Albright, studentici koja pokušava ostaviti prošlost iza sebe, ali sve se mijenja kad upozna misterioznog Stephena DeMarca. Njihova intenzivna veza vodi do nepredvidivih posljedica. U glavnim ulogama su Grace Van Patten i Jackson White. (SAD, 2022., Drama, Odnosi)

6. TRON: Ares (IMDB: 6.3, Rotten Tomatoes: 53%)

Novi nastavak kultnog TRON-a donosi priču o sofisticiranom programu Aresu, koji iz digitalnog svijeta prelazi u stvarni svijet na opasnoj misiji. U glavnim ulogama Jared Leto, Greta Lee i Jeff Bridges. (SAD, 2025., Znanstvena fantastika, Cyberpunk)

7. Avatar (IMDB: 7.9, Rotten Tomatoes: 82%)

Blockbuster Jamesa Camerona o paraplegičnom marincu poslanom na Pandoru, gdje se sukobljava između dužnosti i zaštite izvanzemaljske civilizacije. Glume Sam Worthington, Zoe Saldaña i Sigourney Weaver. (SAD, 2009., Znanstvena fantastika, Space opera)

8. Inside Out 2 (IMDB: 8.0)

Nastavak animiranog hita prati Riley, čiji um doživljava velike promjene dolaskom novih emocija poput Tjeskobe. Glasove posuđuju Amy Poehler, Maya Hawke i Ayo Edebiri. (SAD, 2024., Animacija, Obiteljski film)

9. Inside Out (IMDB: 8.1, Rotten Tomatoes: 98%)

Originalni animirani hit Pixar studija o Riley i njezinim emocijama koje joj pomažu nositi se s preseljenjem i odrastanjem. Glasove posuđuju Amy Poehler, Phyllis Smith i Lewis Black. (SAD, 2015., Animacija, Obiteljski film)

10. Zootopia (IMDB: 8.0, Rotten Tomatoes: 98%)

Animirana avantura o prvoj zečjoj policajki Judy Hopps koja udružuje snage s lukavim liscom Nickom Wildeom kako bi riješili misterij u gradu životinja. Glasove posuđuju Ginnifer Goodwin, Jason Bateman i Shakira. (SAD, 2016., Animacija, Avantura)

Ako tražite inspiraciju za filmsku večer ili vikend binge, ova lista nudi ponešto za svakoga - od Marvelovih akcijskih spektakala, napetih trilera do toplih animiranih priča za cijelu obitelj. Koji vas je naslov najviše iznenadio na popisu?