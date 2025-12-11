Obavijesti

Top 10 serija na Apple TV+

Foto: YouTube

Otkrijte koje su serije najgledanije na Apple TV+ platformi širom svijeta ovog tjedna! Donosimo vam detaljan pregled top 10 hit naslova – pronađite svoj novi favorit.

Apple TV+ nastavlja osvajati gledatelje diljem svijeta svojom bogatom ponudom serija. Donosimo vam najnoviju listu najgledanijih naslova ovog tjedna – pogledajte što se najviše gleda i zašto su ove serije toliko popularne!

1. Smiling Friends

IMDB: 8.5


Animirana serija prati malu kompaniju posvećenu donošenju sreće ljudima, ali čak i najjednostavniji zadaci mogu postati iznenađujuće komplicirani. (SAD, 2020., Animacija za odrasle)



2. The Real Housewives of Beverly Hills

IMDB: 5.5


Reality serija o luksuznom životu najbogatijih žena Beverly Hillsa, njihovim odnosima, dramama i ekstravaganciji. (SAD, 2010., Reality show)



3. Buffy the Vampire Slayer

IMDB: 8.3, Rotten Tomatoes: 85%


Kultna serija o Buffy (Sarah Michelle Gellar), izabranoj lovkinji na vampire i demone, koja uz pomoć prijatelja spašava svijet od zla. (SAD, 1997., Fantazija/Horor)



4. Gangs of London

IMDB: 8.1, Rotten Tomatoes: 78%


Nakon ubojstva vođe kriminalne organizacije u Londonu, njegov sin Sean pokušava vratiti kontrolu nad gradskim podzemljem. Brutalna, napeta i vrhunski producirana serija. (UK, 2020., Kriminalistička drama)



5. Friends

IMDB: 8.9, Rotten Tomatoes: 79%


Bezvremenska komedija o šest prijatelja u New Yorku i njihovim svakodnevnim dogodovštinama, ljubavima i karijerama. (SAD, 1994., Sitcom)



6. Grey's Anatomy

IMDB: 7.6, Rotten Tomatoes: 84%


Medicinska drama koja prati osobne i profesionalne živote liječnika bolnice Grey Sloan Memorial u Seattleu. (SAD, 2005., Drama)



7. The Last of Us

IMDB: 8.5, Rotten Tomatoes: 96%


Postapokaliptična priča o Joel-u i Ellie koji putuju kroz razorenu Ameriku, suočavajući se s opasnostima i vlastitim traumama. (SAD, 2023., Znanstvena fantastika)


8. The American Revolution


Dokumentarna serija koja donosi priču o Američkoj revoluciji kroz sudbine ljudi tog vremena, njihove pobjede, poraze i borbu za neovisnost. (SAD, 2025., Dokumentarac)



9. Supernatural

IMDB: 8.4, Rotten Tomatoes: 93%


Braća Winchester putuju Amerikom u svom '67 Chevy Impali, boreći se protiv paranormalnih prijetnji i demona iz prošlosti. (SAD, 2005., Fantazija/Triler)

PREGLED PROGRAMA Evo što gledati večeras na TV-u: Velik izbor serija i filmova
Evo što gledati večeras na TV-u: Velik izbor serija i filmova

10. The Sopranos

IMDB: 9.2, Rotten Tomatoes: 92%


Legendarna serija o Tonyju Sopranu (James Gandolfini), mafijaškom bossu iz New Jerseyja koji balansira između obitelji i kriminalnog podzemlja. (SAD, 1999., Kriminalistička drama)



Ako tražite inspiraciju za sljedeći filmski maraton ili bingeanje serija, ova lista je pravi izbor za vas! Koji je vaš favorit s popisa?

