Top 10 serija na Apple TV+

Apple TV+ nastavlja osvajati gledatelje diljem svijeta raznolikom ponudom vrhunskih serija. Ovaj tjedan donosimo vam najnoviju top listu najgledanijih naslova. Provjerite što se najviše gleda i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći serijski maraton!

1. Euphoria, IMDB: 8.3, Rotten Tomatoes: 88%

Provokativna drama o skupini srednjoškolaca koji se suočavaju s ljubavlju, prijateljstvima, ovisnostima i traumama u suvremenom društvu. (SAD, 2019., drama)

2. Outlander, IMDB: 8.4, Rotten Tomatoes: 89%

Romantična povijesna saga o Claire, medicinskoj sestri iz 1945. koja misteriozno putuje u 1743. i zaljubljuje se u škotskog ratnika. (SAD/UK, 2014., povijesna drama)

3. Law & Order: Special Victims Unit, IMDB: 8.1, Rotten Tomatoes: 78%

Legendarna kriminalistička serija o njujorškoj jedinici koja istražuje posebno teške zločine. (SAD, 1999., krimi)

4. Shoresy, IMDB: 8.5, Rotten Tomatoes: 100%

Komična serija o hokejaškom klubu Sudbury Bulldogs i njihovoj borbi da više nikad ne izgube utakmicu. (SAD/Kanada, 2022., komedija)

5. Star Trek, IMDB: 8.4, Rotten Tomatoes: 80%

Kultna SF serija o posadi USS Enterprisea i njihovim istraživanjima svemira. (SAD, 1966., SF)

6. Chernobyl, IMDB: 9.3, Rotten Tomatoes: 95%

Potresna dramatizacija nuklearne katastrofe u Černobilu i herojstva onih koji su spriječili još veću tragediju. (SAD/UK, 2019., drama)

7. Landman, IMDB: 8.2, Rotten Tomatoes: 75%

Moderna drama o naftnim bogatašima i radnicima u Teksasu, te utjecaju industrije na društvo i okoliš. (SAD, 2024., drama)

8. Star Trek: The Next Generation, IMDB: 8.7, Rotten Tomatoes: 92%

Nova generacija posade USS Enterprisea istražuje svemir pod vodstvom kapetana Picarda. (SAD, 1987., SF)

9. A Knight of the Seven Kingdoms, IMDB: 8.4

Fantastična serija smještena u doba Targaryena, inspirirana svijetom Igre prijestolja. (SAD, 2026., fantasy)

10. Grey's Anatomy, IMDB: 7.6, Rotten Tomatoes: 84%

Pratimo živote i profesionalne izazove liječnika u bolnici Grey Sloan Memorial u Seattleu. (SAD, 2005., drama)