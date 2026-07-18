Top 10 serija na Apple TV+

Otkrijte koje su serije najpopularnije na Apple TV+ diljem svijeta ovog tjedna. Pripremili smo detaljan pregled top 10 naslova - saznajte što gledaju milijuni i pronađite svoju novu omiljenu zabavu!

1. Rick and Morty, IMDB: 9.1, Rotten Tomatoes: 92% - Genijalni, ali nestabilni znanstvenik Rick vodi svog unuka Mortyja kroz bizarne avanture u svemiru i paralelnim svjetovima, uz obilje crnog humora i kritike društva. (SAD, Animirani, SF, Komedija)

2. Game of Thrones, IMDB: 9.2, Rotten Tomatoes: 89% - Epohalna borba sedam plemićkih obitelji za prijestolje Westerosa, uz drevno zlo koje prijeti uništenjem svijeta ljudi. (SAD, 2011-2019., Fantazija, Drama)

3. World War II with Tom Hanks - Tom Hanks vodi kroz ključne trenutke Drugog svjetskog rata, od invazije na Poljsku do atomskog doba, uz analizu najvećih bitaka i vođa. (SAD, Dokumentarni)

4. Halo, IMDB: 7.3, Rotten Tomatoes: 69% - U 26. stoljeću čovječanstvo vodi rat protiv vanzemaljske prijetnje Covenant, dok se isprepliću osobne priče i epska akcija. (SAD, SF, Akcija)

5. House of the Dragon, IMDB: 8.4, Rotten Tomatoes: 93% - Dinastija Targaryen na vrhuncu moći, ali unutarnje borbe i odluke kralja Viserysa pokreću pad carstva. (SAD, Fantazija, Drama)

6. The Sopranos, IMDB: 9.2, Rotten Tomatoes: 92% - Tony Soprano balansira mafijaške dužnosti i obiteljski život, uz pomoć svoje psihijatrice Jennifer Melfi. (SAD, Krimi, Drama)

7. Law & Order: Special Victims Unit, IMDB: 8.1, Rotten Tomatoes: 78% - Elitna jedinica njujorške policije istražuje najteže zločine seksualnog karaktera, donoseći snažne priče i likove. (SAD, Krimi, Drama)

8. The Real Housewives of Orange County, IMDB: 4.5 - Pogled u živote bogatih žena iz Orange Countyja, gdje iza luksuza često stoje drame i nesavršenosti. (SAD, Reality)

9. Squatters - Flash Shelton pomaže vlasnicima vratiti imovinu od nepoželjnih stanara, koristeći pravne trikove i hrabrost. (SAD, Reality)

10. A Knight of the Seven Kingdoms, IMDB: 8.4 - Smješteno u doba kada Targaryeni još vladaju, dvojica prijatelja kreću u pustolovine ispunjene sudbinom i opasnostima. (SAD, Fantazija, Avantura)

Ako tražite inspiraciju za bingeanje ili filmski maraton, ova lista najgledanijih naslova na Apple TV+ pruža idealan presjek najboljeg što trenutno možete pogledati. Koji je vaš favorit s popisa?