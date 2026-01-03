Top 10 serija na Netflixu u Hrvatskoj ovog tjedna

Netflixova ponuda u Hrvatskoj ovog tjedna obiluje napetim misterijama i zabavnim serijama. Ako tražite inspiraciju za bingeanje tijekom blagdana, pogledajte što je najgledanije među hrvatskim korisnicima – možda vas iznenadi tko je na vrhu.

1. Stranger Things, IMDB: 8.6, Rotten Tomatoes: 92%

Kultna SF serija o nestanku dječaka i otkrivanju tajnih eksperimenata, nadnaravnih sila i misteriozne djevojčice Eleven. U glavnim ulogama Winona Ryder i David Harbour. (SAD, 2016., Triler, Nadnaravno)

2. Emily in Paris, IMDB: 6.9, Rotten Tomatoes: 62%

Ambiciozna Emily iz Chicaga dobiva posao iz snova u Parizu i suočava se s izazovima nove kulture, prijateljstava i ljubavi. Lily Collins u glavnoj ulozi. (SAD, 2020., Romantična komedija)

3. Man Vs Baby, IMDB: 6.5

Rowan Atkinson u urnebesnoj ulozi nespretnog oca koji mora čuvati bebu u luksuznom londonskom penthouseu pred Božić. (UK, 2025., Komedija)

4. Younger, IMDB: 7.8, Rotten Tomatoes: 98%

Liza Miller, samohrana majka u četrdesetima, pokušava se vratiti na tržište rada pretvarajući se da ima 26 godina. Serija o izazovima, prijateljstvu i tajnama. (SAD, 2015., Komedija, Drama)

5. Sean Combs: The Reckoning, IMDB: 7.5

Dokumentarna serija o usponu i kontroverzama rap mogula Seana "Diddy" Combsa i njegovog Bad Boy carstva. (SAD, 2025., Dokumentarni, Biografija)

6. City of Shadows, IMDB: 6.6, Rotten Tomatoes: 100%

Napeta španjolska kriminalistička serija o inspektoru koji istražuje brutalno ubojstvo na slavnoj Gaudijevoj zgradi u Barceloni. (Španjolska, 2025., Kriminalistički, Misterij)

7. Dave Chappelle: The Unstoppable..., IMDB: 6.5

Stand-up specijal u kojem legendarni komičar Dave Chappelle donosi provokativne šale i društvene komentare. (SAD, 2025., Komedija, Stand-up)

8. Man Vs Bee, IMDB: 6.7, Rotten Tomatoes: 71%

Još jedna komedija s Rowanom Atkinsonom, ovaj put u borbi protiv uporne pčele u luksuznoj vili. (UK, 2022., Komedija)

9. The Beast in Me, IMDB: 7.4, Rotten Tomatoes: 83%

Slavna autorica upleće se u opasnu igru s bogatim susjedom koji bi mogao biti ubojica. U napetoj drami glume Claire Danes i Matthew Rhys. (SAD, 2025., Triler)

10. Cashero, IMDB: 6.7

Južnokorejska akcijska serija o uredskom radniku koji stječe moć zahvaljujući gotovini i uz pomoć neobičnih saveznika pokušava pobijediti zlo. (Južna Koreja, 2025., Akcija)