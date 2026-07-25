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Top 10 serija na SkyShowtimeu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Top 10 serija na SkyShowtimeu
Foto: IMDB
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Saznajte koje su serije trenutno najpopularnije na SkyShowtimeu u Hrvatskoj! Donosimo vam detaljan pregled top 10 najgledanijih naslova ovog tjedna s opisima i ocjenama.

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SkyShowtime i ovog tjedna nudi pregršt uzbudljivih naslova koji su osvojili gledatelje u Hrvatskoj. Ako tražite inspiraciju za serijski maraton, donosimo vam detaljnu listu najgledanijih serija na ovoj popularnoj streaming platformi.

Top 10 serija na SkyShowtimeu u Hrvatskoj:

1. The Agency, IMDB: 7.4, Rotten Tomatoes: 65%

Tajni CIA agent Martian vraća se u London i suočava s prošlošću kada se ponovno pojavljuje njegova stara ljubav. Njihova romansa prerasta u smrtonosnu igru međunarodne špijunaže. U glavnim ulogama Michael Fassbender i Jeffrey Wright. (Triler, UK/SAD, 2026.)

2. Dutton Ranch, IMDB: 8.3

Rip Wheeler i Beth Dutton započinju novi život u Teksasu, ali ubrzo se suočavaju s brutalnim izazovima i opasnim rivalima. (Drama, SAD, 2026.)

3. The Endgame, IMDB: 6.9, Rotten Tomatoes: 33%

Elena Federova, briljantna kriminalka, iz zatvora orkestrira spektakularne pljačke banaka, dok je agentica Val Turner odlučna zaustaviti njezine planove. (Triler, SAD, 2022.)

4. Allegiance, IMDB: 6.3

Mlada policajka bori se s granicama pravde dok pokušava osloboditi svog oca političara i služiti svom raznolikom gradu. (Krimi drama, Kanada, 2026.)

5. Morpheus, IMDB: 5.4

Priča o odvjetniku Piotru Leyeru koji nakon tragedije postaje vođa kriminalne bande. (Krimi drama, Poljska, 2026.)

6. SkyMed, IMDB: 6.4

Napeta medicinska drama u kojoj pratimo mlade medicinske sestre i pilote kanadske zračne hitne pomoći, njihove izazove i međusobne odnose na visini od 20.000 stopa. (Drama, Kanada, 2026.)

7. Dr. Death, IMDB: 7.6, Rotten Tomatoes: –

Antologijska serija o istinitim medicinskim zločinima, gdje svaka sezona donosi novu šokantnu priču. U glavnim ulogama Joshua Jackson, Alec Baldwin i Christian Slater. (Krimi, SAD, 2021.-)

8. The Man Who Fell to Earth, IMDB: 7.2, Rotten Tomatoes: 86%

Vanzemaljac dolazi na Zemlju u ključnom trenutku ljudske evolucije i mora se suočiti s vlastitom prošlošću kako bi odredio našu budućnost. U glavnoj ulozi Chiwetel Ejiofor. (SF, UK/SAD, 2022.)

9. Yellowstone, IMDB: 8.6, Rotten Tomatoes: 84%

Pratite nasilni svijet obitelji Dutton, vlasnika najvećeg ranča u SAD-u, u borbi protiv ulagača, domorodačkog rezervata i Nacionalnog parka. Glavnu ulogu tumači Kevin Costner. (Drama, SAD, 2018.-)

10. Tulsa King, IMDB: 7.9, Rotten Tomatoes: 78%

Nakon izlaska iz zatvora, mafijaški capo Dwight "The General" Manfredi pokušava izgraditi novi kriminalni imperij u Tulsi. Sylvester Stallone briljira u glavnoj ulozi. (Krimi drama, SAD, 2022.-)

Jeste li već pogledali sve hit naslove s ove liste? Koji je vaš favorit? Pišite nam u komentarima i ne zaboravite pratiti naš tjedni pregled najgledanijih naslova na SkyShowtimeu!

 *uz korištenje AI-ja
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