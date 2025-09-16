Top ili flop izdanje? Margot se borila s neukrotivim poprsjem

Australska glumica Margot Robbie (35) plijenila je pažnju na njujorškoj premijeri novog filma 'A Big Bold Beautiful Journey', u kojem tumači glavnu žensku ulogu. Na crvenom tepihu pojavila se u kombinaciji koja je više otkrivala nego skrivala.

Foto: Profimedia.hr

Nosila je haljinu Thierryja Muglera - reediciju iz proljetne haute couture kolekcije iz 1998. godine. Ispod ovog vintage izdanja glumica nije nosila grudnjak, dodatno raspalivši maštu okupljenih. Zbog dva duboka proreza koji sežu sve do bokova, neki su se pitali nosi li uopće gaćice.

Foto: Profimedia.hr

Robbie je tijekom večeri neprestano namještala dekolte koji je zamalo otkrio previše, no to ju nije spriječilo da samouvjereno pozira pred kamerama.

Foto: Profimedia.hr

Čini se kako se Margot potpuno opustila, jer je i na britanskoj premijeri istog filma zablistala u još jednoj izazovnoj kreaciji – zbog koje su svi pogledi ponovno bili usmjereni prema njezinim adutima.

Nakon premijere, društvene mreže su gorjele zbog njezina izdanja. Osim bujnog poprsja, obožavatelji su komentirali i njezine vitke noge. Ipak, bilo je i onih koji su se fokusirali na kroj haljine i ovaj stajling proglasili – flopom.

No, čini se da je oduševljenih ipak bilo više. Zbog toga, pitamo i vas:

Top ili flop?