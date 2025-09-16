Obavijesti

Show

Komentari 1
SVI SU ZURILI

Top ili flop izdanje? Margot se borila s neukrotivim poprsjem

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
Top ili flop izdanje? Margot se borila s neukrotivim poprsjem
Foto: Profimedia.hr

Nosila je haljinu Thierryja Muglera, a ispod nije nosila grudnjak, dodatno raspalivši maštu okupljenih. Tijekom večeri je neprestano namještala dekolte, kako ne bi otkrila previše

Australska glumica Margot Robbie (35) plijenila je pažnju na njujorškoj premijeri novog filma 'A Big Bold Beautiful Journey', u kojem tumači glavnu žensku ulogu. Na crvenom tepihu pojavila se u kombinaciji koja je više otkrivala nego skrivala.

Margot Robbie attending 'A Big Bold Beautiful Journey' New York Premiere held at AMC Lincoln Square on September 15, 2025 in New York City, NY Steven Bergman/AFF-USA.COM
Foto: Profimedia.hr

Nosila je haljinu Thierryja Muglera - reediciju iz proljetne haute couture kolekcije iz 1998. godine. Ispod ovog vintage izdanja glumica nije nosila grudnjak, dodatno raspalivši maštu okupljenih. Zbog  dva duboka proreza koji sežu sve do bokova, neki su se pitali nosi li uopće gaćice.

Sony Pictures Entertainment's 'A Big Bold Beautiful Journey' Film Premiere, New York, USA - 15 Sep 2025
Foto: Profimedia.hr

Robbie je tijekom večeri neprestano namještala dekolte koji je zamalo otkrio previše, no to ju nije spriječilo da samouvjereno pozira pred kamerama.

Arrivals at the NY Premiere of "A Big Bold Beautiful Journey" in NYC - 15 Sep 2025
Foto: Profimedia.hr

Čini se kako se Margot potpuno opustila, jer je i na britanskoj premijeri istog filma zablistala u još jednoj izazovnoj kreaciji – zbog koje su svi pogledi ponovno bili usmjereni prema njezinim adutima.

IZAZOVNO IZDANJE FOTO Tangice i prozirna haljina: Margot Robbie ukrala pažnju na promociji svojeg novog filma...
FOTO Tangice i prozirna haljina: Margot Robbie ukrala pažnju na promociji svojeg novog filma...

Nakon premijere, društvene mreže su gorjele zbog njezina izdanja. Osim bujnog poprsja, obožavatelji su komentirali i njezine vitke noge. Ipak, bilo je i onih koji su se fokusirali na kroj haljine i ovaj stajling proglasili – flopom.

No, čini se da je oduševljenih ipak bilo više. Zbog toga, pitamo i vas:

Top ili flop?

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Sjećate se Yameisy iz 'Big Brothera'? Ovako danas izgleda
BILA U TREĆOJ SEZONI

FOTO Sjećate se Yameisy iz 'Big Brothera'? Ovako danas izgleda

Simpatična Kubanka je 2006. svojim izjavama poput 'meni je tebe jao' i 'nema čanse' mamila osmijeh na lice, a i danas se neki rado toga prisjećaju
Pronađi bikini: Bujna starleta plijenila je poglede na plaži
OPREZ, VRUĆE!

Pronađi bikini: Bujna starleta plijenila je poglede na plaži

Starleta koju je britanska javnost zapamtila po sudjelovanju u Big Brotheru, za kupanje s prijateljicom odabrala je bikini koji se 'uvukao' u njene obline
Umro je Robert Redford
IMAO JE 89 GODINA

Umro je Robert Redford

Njegova publicistica Cindi Berger potvrdila je da je umro mirno, u snu, u svom domu u planinama Utaha, okružen obitelji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025