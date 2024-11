Torta na tri kata i Prijovićka: Kći Ace Pejovića slavila rođendan, otac joj pjevao 'Sve ti dugujem'

Kći popularnog pjevača Ace Pejovića, Magdalena, proslavila je u utorak navečer 30. rođendan u jednom luksuznom beogradskom hotelu. Zablistala je u dugoj plavoj haljini sa šljokicama i nazdravila s gostima.

Imala je tortu na tri kata s prskalicama i svjećicama na broj 30.

Foto: screenshoot/Instagram

Aco se u jednom trenutku primio mikrofona i zapjevao svoj hit 'Sve ti dugujem'.

Foto: screenshoot/Instagram

Večer je dodatno uveličala trenutačno najveća regionalna zvijezda Aleksandra Prijović, koja je kuma s obitelji Pejovića, pa im je izvela pjesmu 'Ti mene ne voliš'.

Foto: screenshoot/Instagram

Pejović nam je prošle godine u velikom intervjuu pričao o svojoj obitelji. Sa suprugom Biljanom ima tri kćeri, a Magdalena je najstarija.

- Najstarija je završila investicijsko bankarstvo u Madridu. Srednja je doktorica, sad je na specijalizaciji za plastičnog kirurga. Najmlađa završava četvrti srednje i ide na arhitekturu, možda u Milano, vidjet ćemo. Nisam dozvolio da budu dio estrade zato što mislim da je to jako težak posao za ženu. Super je što su otišle u nekom drugom pravcu, njih to ne zanima. One su svakako ponosne na mene i majku svoju. Nisu medijski eksponirane, od samog starta smo se trudili da ne budu po medijima i društvenim mrežama. Ponosan sam na to. Nitko ne može s njima ispirati usta - kazao je tada.