Tošić više ne vjeruje Karleuši: 'Dobit će privatnog detektiva'

Suprug Jelene Karleuše (40), nogometaš Duško Tošić (34), kako pišu srpski mediji navodno, planira angažirati privatnog detektiva koji će zbog porno-afere pratiti njegovu ženu kad on nije tu i slati mu izvještaje o njenom kretanju, prenosi Kurir.rs.

Foto: Privatni album

- Duško više ne vjeruje ni u jednu riječ koju mu Jelena kaže. Svjestan je i sam da porno-afera nije dio novinarske mašte, već da je njegova supruga bila 'aktivna' i izvan bračnog kreveta. Iako joj je donekle oprostio, Tošić će angažirati detektiva koji će mu svakodnevno podnositi izvještaj o kretanjima njegove supruge. Duško je našao najbolju detektivsku agenciju u Beogradu. U agenciji su, kada su čuli da će on biti njihov klijent, oduševljeno prihvatili ponudu da prate malu od skandala - ispričao je izvor srbijanskim medijima.

Dodao je i kako je folk pjevačica obećala suprugu da će se promijeniti te da neće više dozvoliti da bilo što i bilo tko pokvari njihovu idilu.

- On joj je rekao da će motriti na svaki njen potez te da bi joj najbolje bilo da se posveti isključivo djeci, poslu i da što manje vremena provodi izvan kuće - otkriva izvor.

Foto: Privatni album

Jelena je, navodno, pretpostavila da će Duško povući taj potez, pa je riješila da se maksimalno primiri i pokaže suprugu da je spremna da spasi njihov brak.

- Ona je svjesna da će Duško sada pratiti svaki njen korak te nema namjeru da povlači poteze koji bi dodatno ugrozili njenu navodnu bračnu sreću - zaključuje izvor za Kurir.

No Tošiću to nije jedina odluka koju je donio. Naime, odustao je i od preseljenja u vilu na Dedinju, koju je kupio za gotovo 19 milijuna kuna. Nogometaš više ne želi uložiti još 2.2 milijuna kuna u renoviranje i opremanje vile u kojem je njegova žena planirala useliti se na proljeće, prenosi Avaz.

Foto: Privatni album

Naime, navodno on sada zahtijeva da Karleuša s kćerima nastavi živjeti u kući u Lisičjem Potoku. Jelena je imala velike ideje oko uređenja kuće. Htjela je rušiti zidove, napraviti spa-centar, ali i kupiti skupocjeni namještaj. Prije Jelenine afere s Ognjenom Vranješom (29), Duško je želio ispuniti svaku želju, međutim, a sada je ipak odlučio povući svoju odluku.

Iako se Tošiću smiješi produženje ugovora s kineskim nogometnim klubom vrijedan čak 64 milijuna kuna, Duško je iz inata supruzi odlučio uvesti sankcije.

- Njemu nije problem financirati sve Jelenine hirove, ali namjerno je želi kazniti zbog skandala koji je izazvala njena afera s Ognjenom. Duško, kakav je, na kraju će popustiti, ali za sada nema ništa od preseljenja. Vila na Dedinju je prazna - prenosi izvor.

Foto: Privatni album

On navodi da se Jelena uskoro s kćerkama vraća iz Dubaija i da će za sada živjeti i dalje u Lisičjem Potoku. Duško je iz Emirata otišao u Australiju na pripreme, a narednih godina će biti u Kini zbog posla.

- Duško i Jelena su se dogovorili da se za sada prave kao da je sve uredu u njihovom braku i da sve funkcionira. Dušku to nije problem jer se neće puno vidjeti u narednim mjesecima. Kao što se već zna, ni on nije bio vjeran prema Jeleni. Šetao je missice, manekenke, nepoznate djevojke. On će nastaviti živjeti tako i u narednom periodu. U Kini će mu društvo praviti različite ljepotice, dok će Jelena biti u Beogradu s kćerima. Taj brak je na aparatima, obična laž i igrica za medije - smatra izvor.

Pratite nas na našem Instagram profilu!