Totalni hit: Mađari su skupljali novac da im glumci iz 'Zvonili ste, milorde?' dođu u goste

Serija “Zvonili ste, milorde?” Jimmyja Perryja i Davida Crofta danas uživa kultni status, a kada je objavljena 1988. godine, postavila je nova pravila za sitcome. Ambiciozni format od 50 minuta promijenio je pravila igre u doba kada je uobičajeno trajanje jedne epizode humorističnih serija bilo pola sata. Serija je između 1988. i 1993. godine imala 26 epizoda raspoređenih u četiri sezone, a ozloglašenu obitelj Meldrum i njihovu napaćenu poslugu pretvorila je u imena poznata svakom kućanstvu. Pratila je njihov uspon, a potom i konačni pad, od rovova Prvoga svjetskog rata pa sve do završnih godina 1920-ih. Seriju možete gledati na RTL Kockici i platformi Voyo i brojni su razlozi zbog čega je publici i dan-danas zanimljiva.



Autori serije Jimmy Perry i David Croft za glavne su glumce odabrali imena s kojima su radnije surađivali u projektima “Hi-de-Hi!” i “Tatina vojska” te koja su im bila sigurna. Među njima su Paul Shane (Alf Stokes), Jeffrey Holland (James Twelvetrees) i Su Pollard (Ivy Stokes/Teasdale). Seriju su napisali s idejama iz stvarnoga života. Perryjev djed radio je kao batler, dok je Croftova majka bila zvijezda komedije tijekom 20-ih godina prošloga stoljeća. Prve likove napisali su po njima. Zanimljivo je i zbog čega je radnja smještena baš u 1920-e godine. Perry i Croft su prvo htjeli smjestiti seriju u tridesete godine, ali je kostimograf ustvrdio da su haljine iz dvadesetih ljepše. Autori su zatim promijenili razdoblje radnje.

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Nakon što je emitirana pilot epizoda 1988. godine, BBC je pristao financirati čitavu seriju. Snimali su je pred pravom publikom u studiju Elstree, dok su vanjske scene snimali u Norfolku. David Croft sve je svoje humoristične serije stavljao u prošlost i vjerovao je kako zbog toga nikad neće postati “prestare”. Glumac Jeffrey Holland je u razgovoru za Guardian komentirao kako Croft nije volio ni božićne specijale jer su se mogli emitirati samo jedanput na godinu.

Foto: IMDB



- David i njegovi suradnici su imali poseban dar. Sjajno su osmišljavali situacije u kojima su ljudi koji se inače nikad ne bi ni susreli bili prisiljeni provoditi vrijeme zajedno - komentirao je Holland. Istaknuo je kako je godinama kasnije shvatio koliko je nevjerojatno točan Croft bio u svojim procjenama s obzirom na to da se njegove serije i danas emitiraju na brojnim streaming servisima diljem svijeta.

Serija je doživjela golem uspjeh u postsocijalističkoj Mađarskoj, a i danas je jedna od najomiljenijih i najčešće repriziranih humorističnih serija na televiziji ondje. Bila je jedna od rijetkih serija koje su se 1991. neprekidno prikazivale u mađarskom udarnom terminu, a lokaliziranoj sinkronizaciji pristupilo se kao prvorazrednoj produkciji, pa su likovima glasove posuđivali ugledni glumci. Sinkronizacija svake epizode trajala je po nekoliko dana jer bi se glumačka postava okupljala kako bi razgovarala o svojim ulogama, šalila se na njihov račun i zajedno tražila pravi ton sve dok izvedbe ne bi bile onakve kakvima su ih zamišljali. Gledatelje koji su odrasli u siromaštvu i pod sovjetskom represijom očaravao je aristokratski način života prikazan u seriji, koji je ubrzo postao svojevrsno utočište od svakodnevice i predmet čežnje za drukčijim životom.

Foto: IMDB

Povodom 30. obljetnice serije 2018. godine neki od tada još živućih glumaca pozvani su u Mađarsku na susret s obožavateljima i svečanu luksuznu večeru. Kad su obožavatelji pokrenuli crowdfunding kako bi doveli glumce u Budimpeštu, interes je bio toliko velik da su kampanju morali zatvoriti nakon što se uključilo 800-tinjak ljudi. Neki su davali između 5000 i 20.000 forinti za mogućnost susreta s glumcima, iako je tadašnja prosječna mjesečna plaća, prema Guardianu, bila oko 200.000 forinti. U to je vrijeme serija ondje imala više od 23.000 gorljivih obožavatelja. Lik Cissy Meldrum u Mađarskoj je u međuvremenu stekao i status gej ikone.

Catherine Rabett glumila je Cecily “Cissy” Meldrum, stariju kćer lorda Meldruma. Cissy je za britanski sitcom s kraja 80-ih i početka 90-ih bila prilično neobičan lik, nosi mušku odjeću, bavi se aktivnostima koje su se tada smatrale “muškima”, pilotira zrakoplovom i u seriji se vrlo jasno sugerira njezina romantična privlačnost prema ženama.



- Prvotno sam se prijavila za ulogu Poppy, ali nisam je dobila. Onda su me nazvali i rekli da izgledam kao muškarac pa je uloga Cissy moja - komentirala je Rabett za mađarski Life. Za ulogu je morala promijeniti i izgled. Rabett je tada imala dugu kosu. Najprije su joj pripremili periku, ali rezultat nije bio dobar pa je na kraju morala odrezati vlastitu kosu.

- Kad sam došla kući, moja su djeca briznula u plač - prisjetila se.

Su Pollard imala je 39 godina kada je emitirana pilot-epizoda, iako je tumačila lik 25-godišnjakinje. Zapravo je samo devet godina mlađa od Paula Shanea, koji je u seriji glumio njezina oca. Glumica je prije nekoliko dana objavila memoare “Fully Charged” kojima je proslavila 50 godina u showbiz industriji, a u knjizi je navela koliko joj je publika važna kroz cijelu karijeru.

Foto: IMDB



- Ako su ljudi zavoljeli seriju u kojoj glumiš, moraš poštovati to da si bio dio nečijeg života. Mislim da je ružno ne poštovati svoju publiku - komentirala je. Istaknula je kako se i dalje druži s kolegama s kojima je radila na serijama te s njima komentira koliko su sreće imali da su ljudima diljem svijeta donijeli toliko radosti u životu zbog svojih uloga. U intervjuu iz 1994. priznala je da se, kada su joj Perry i Croft ponudili ulogu u seriji “Zvonili ste, milorde?”, isprva bojala da će zauvijek ostati “ona koja glumi služavke”. Autori su joj objasnili da će ovaj put izgledati potpuno drukčije, a Pollard je poslije posebno isticala da joj je Ivy omogućila da igra složeniji lik koji nije bio ograničen samo na izazivanje smijeha ili tuge.

Foto: IMDB



Donald Hewlett bio je znatno starija generacija britanskih televizijskih glumaca. Rođen je 1920., a umro 2011. godine. Prije “Zvonili ste, milorde?” bio je dobro poznat publici upravo po suradnji s Jimmyjem Perryjem i Davidom Croftom, ponajprije kao pukovnik Charles Reynolds u “It Ain’t Half Hot Mum”. U “Zvonili ste, milorde?” utjelovio je Georgea, lorda Meldruma, glavu obitelji Meldrum i vlasnika tvrtke Union Jack Rubber Company. Lik je izvana oličenje tradicionalnoga britanskog aristokrata, ugledan, bogat i vrlo svjestan svojega položaja, ali Croft i Perry postupno kroz seriju razotkrivaju njegovo licemjerje. Ima aferu s udanom Lady Agathom, slabo plaća vlastite radnike i poslugu, a njegova se društvena uglađenost neprestano sudara s njegovim privatnim ponašanjem. Zanimljivo, ulogu Georgea Meldruma autori serije napisali su upravo za Hewletta.



Tvorci serije ni naslovnu pjesmu nisu prepustili slučaju. Napisali su je Jimmy Perry i Roy Moore, a među izvođačima je Bob Monkhouse, veliko ime britanske televizijske scene, te Paul Shane. Pjesma uvjerljivo zvuči kao glazba iz dvadesetih da je lako pretpostaviti kako je riječ o staroj pjesmi koju je serija samo preuzela, a ne pjesma napisana upravo za “Zvonili ste, milorde?”.

Serija i danas pronalazi put do nove publike unatoč novim televizijskim formatima. Sami autori smatrali su je “dijamantom u svojoj kruni”, a vrijeme je pokazalo da ta procjena možda i nije bila pretjerana.