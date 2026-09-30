Tragedija u obitelji poznatog glumca! Umrla njegova kći (13)

Fiona Hepler Lowe, kći američkog glumca Chada Lowea i njegove supruge Kim Painter, preminula je, a tužnu vijest obitelj je potvrdila za People. Imala je 13 godina.

- Duboko smo shrvani gubitkom naše voljene Fione - poručila je obitelj u priopćenju, opisujući je kao 'dragu djevojčicu koja je bila pametna, kreativna i voljela je plesati'.

- Njezine su je sestre obožavale, a roditelji duboko voljeli. Doista, bila je svjetlo naših života - navodi se u priopćenju.

Obitelj je zamolila javnost za privatnost u ovom teškom trenutku.

- Njezin je odlazak razoran za cijelu našu obitelj te molimo za molitve i privatnost u ovom trenutku - poručili su.

U priopćenju su istaknuli i važnost traženja pomoći u kriznim situacijama te uputili osobe koje se suočavaju s problemima mentalnog zdravlja da se obrate nadležnim službama.

Fiona je rođena 16. studenoga 2012. godine kao drugo dijete Chada Lowea i Kim Painter. Imala je dvije sestre, Mabel, rođenu 2009., i Nixie, rođenu 2016. godine. Njezino srednje ime Hepler bilo je djevojačko prezime majke Chada Lowea, a isto srednje ime nosi i njegov brat, glumac Rob Lowe. Chad Lowe i Kim Painter vjenčali su se 2019. godine.

Chad Lowe ostvario je niz zapaženih uloga na televiziji i filmu. Publika ga između ostalog pamti iz serija 'Pretty Little Liars' i 'Supergirl', a za ulogu Jesseja McKenne u seriji 'Life Goes On' osvojio je nagradu Emmy. Njegov stariji brat Rob Lowe također je ostvario uspješnu glumačku karijeru, a poznat je po filmovima 'The Outsiders' i 'St. Elmo’s Fire' te serijama 'Parks and Recreation' i brojnim drugim projektima. Fiona iza sebe ostavlja roditelje Chada i Kim te sestre Mabel i Nixie. Obitelj se sada suočava s teškim gubitkom, a od javnosti je zatražila razumijevanje i privatnost.