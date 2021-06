Život poznate glumice Marilyn Monroe započeo je gotovo isto kao što je i završio: tragično i usamljeno. Njezina majka, Gladys Baker, nakon propalog braka zatrudnjela je i 1. lipnja 1926. rodila djevojčicu koju je nazvala Norma Jean. Nažalost, Gladys je ubrzo oboljela od shizofrenije i smještena je u instituciju, a Norma Jean postala je štićenica države.

Tijekom svog djetinjstva, provela je neko vrijeme u sirotištu i smještena je u čak 11 udomiteljskih obitelji. S 15 godina, živjela je kod obiteljske prijateljice Grace Goddard. Kad se Goddard više nije mogla brinuti ta tinejdžerku, ponudila joj je da ponovno ode u sirotište ili udomiteljsku obitelj. Umjesto toga, kako bi izbjegla ponavljanje povijesti, odlučeno je kako će se udati za susjeda Jamesa Doughertyja, s kojim je pričala nekoliko puta. Ubrzo nakon što je proslavila 16 godina, par se vjenčao.

Tijekom Drugog svjetskog rata, njezin prvi suprug bio je u vojsci, a ona se zaposlila u tvornici municije. Tamo ju je primijetio fotograf i ponudio posao pin-up modela. Ubrzo je uspjela dobiti nekoliko manjih glumačkih uloga, uglavnom u reklamama i niskobudžetnim filmovima, no ona je željela više. Tu ambiciju ostvarila je kada je krajem 40-ih godina potpisala ugovor s Foxom. Jedan od producenata predložio je da promijeni ime u Marilyn, jer Norma nije bilo dovoljno zvučno, a Monroe je izabrala sama, jer je to bilo djevojačko prezime njene majke.

Tek par godina nakon što joj je popularnost krenula rasti, zahvaljujući ulogama u romantičnoj komediji 'Majmunska posla' i dramama 'Sukob u noći' i 'Ne moraš kucati', morala se suočiti sa svojim prvim skandalom. To je bilo otkriće njezinih golih fotografija, što je bilo izuzetno šokantno u konzervativnoj Americi 50-ih godina. Iako su je mogle uništiti, uspjela je iskoristiti tu priču u svoju korist te je interes za njezine filmove narastao. Otvoreno je progovorila o fotografijama i šalila se na vlastiti račun, što joj je zagarantiralo status moderne žene i ikone.

Iako se njezina uloga u 'Ne moraš kucati' smatrala ulogom života, gdje je pokazala kako je može glumiti mnogo više nego samo glupu plavušu, stereotipne uloge bile su komercijalno isplativije. S glavnom ulogom u filmu 'Niagara', kao i ulogama u 'Muškarci više vole plavuše' i 'Kako se udati za milijunaša' zacementirala je svoju poziciju seks simbola. Nije joj se sviđalo što su mislili kako može glumiti samo tupavu ljepoticu, ali kad je prvi put odbila ulogu stavljena je na neplaćenu suspenziju.

Uživala je u popularnosti koju su joj filmovi donosili, ali je javnost krenula poistovjećivati njezine likove s njom. Mislilo se kako ne može glumiti i da je i u stvarnom životu glupa, što je bilo daleko od istine.

- Dopustila sam ljudima da se sami zavaravaju. Nisu se potrudili otkriti tko sam i što sam. Umjesto toga, izmislili bi za mene lik - komentirala je svojedobno Marilynka.

Zapravo je uživala u čitanju i provodila puno vremena s nosom u knjigama, a privlačili su je i intelektualci svih vrsta. To što ju ni producenti ni publika nisu shvaćali ozbiljno duboko ju je povrijedilo.

Njezin profesionalan život bio je gotovo jednako buran kao njezin ljubavni. Godine 1954. se udala drugi put, za popularnog sportaša Joea DiMaggia. Nažalost, njihov brak nije dugo trajao i završio je razvodom. Smatra se kako je DiMaggio bio veoma ljubomoran, posebno nakon što je Monroe snimila kultnu scenu u filmu 'Sedam godina vjernosti'. Pogledi koji su joj bili upućeni dok je skrivala donje rublje u njujorškoj podzemnici navodno su u njemu izazvali ekstremnu ljubomoru. Uz to je DiMaggio bio i nasilan, pa je tako njezin brak trajao samo devet mjeseci.

Nakon razvoda, Marilyn je neko vrijeme ostala u New Yorku, kako bi unaprijedila svoje glumačke vještine u kazalištu. Tamo je upoznala dramaturga Arthura Millera. Mediji su ih vidjeli kao neobičan par, a kritike su se pogoršale nakon što je Miller proglašen komunistom, zbog čega je FBI otvorio istragu o Milleru i Monroe. Tijekom tog turbulentnog vremena u njenom privatnom životu, Monroe je također doživjela nekoliko spontanih pobačaja. Međutim, njezina filmska karijera doživjela je do tad neviđen uspjeh, prvo s ulogom u 'Autobusnoj stanici', a zatim s 'Neki to vole vruće'.

S obzirom na probleme s kojima su se ona i Miller suočavali, postala je još gora nego što je prije bila tijekom snimanja. Njezino kašnjenje i perfekcionizam na setu zbog kojeg je zahtijevala stalno ponavljanje scena frustriralo je mnoge njene suradnike. Zbog pobačaja pogoršale su se i njezine ovisnosti o alkoholu i tabletama za spavanje i smirenje, a na snimanjima nije znala svoje replike.

Njezin treći brak završio je nakon što su supružnici surađivali na filmu 'Neprilagođeni' 1960. godine. Miller je njezinu ulogu djelomično utemeljio na njenom životu, što ju je frustriralo, a tijekom snimanja započeo je aferu s fotografkinjom koja je radila na filmu. U to vrijeme Marilynina ovisnost se dodatno pogoršala i neki tvrde da ju se moralo šminkati dok je spavala pod utjecajem tableta, a u jednom trenutku morala je biti i hospitalizirana. Miller i Monroe rastali su se 1961. godine, a film je bio veliki neuspjeh kad je izašao u kinima. Iste godine Marilyn je bila suočena s brojnim zdravstvenim problemima, koje su mnogi smatrali izmišljenima.

Dodatne kontroverze prouzročila je njezina pjesma na rođendanskoj proslavi predsjednika Johna F. Kennedyja. Tom prilikom je bila odjevena u prozirnu usku haljinu s ušivenim dragim kamenčićima, u kojoj je izgledala gotovo golo. Iako nikad nije potvrđeno, smatra se da su glumica i predsjednik, koji je bio serijski preljubnik, imali aferu.

Njezin posljednji film 'Something's Got to Give' nikada nije završen. Od predviđenih 30 dana snimanja, pojavila se na samo 13. Smatra se kako joj je uz ovisnosti dodatna prepreka bila to što je po prvi put igrala majku, a djeca su bila istih godina koliko bi imala njezina da nije izgubila trudnoće. Fox ju je otpustio, a na inzistiranje redatelja ponovno su ju angažirali za ulogu. Nažalost, prije nego je snimanje ponovno započelo Marilyn je umrla.

U njezinoj kući u Los Angelesu ju je pronašao njezin liječnik, koji je potvrdio da je umrla od predoziranja tabletama za spavanje. Liječnika je u 3:00 ujutro pozvala njezina domaćica Eunice Murray, koja tvrdi kako se probudila i znala da nešto nije u redu kada joj Monroe nije odgovorila na kucanje. Njezinom sprovodu htjeli su prisustvovati mnogi, ali je njezin bivši suprug DiMaggio osigurao da dođu samo njezini bliski prijatelji, kako se i njen posljednji ispraćaj ne bi pretvorio u medijsku senzaciju.