Transformacija: J.Lo je postala plavuša, a ima i 'opake' mišiće

My Queen and her iconic dress👑💟👑 . . . . . . . . . #jlo#jlover#jloismyeverything #jlothemostbeautiful #jlothebest #jloverforever #jlomyqueen #jloqueen #jlodress #jennifer #jennyfromtheblock #iranian_girls_from_the_block #jloslay#jlostyle #jlofashion #jlostunning #jlothemostbeautiful #jloqueen#grammy#grammyawards#grammy2000#versace#versacedress#jloversacedress#jloxversace

A post shared by then ➡ jlo.__.bronx (@tinajlover) on Jan 27, 2018 at 9:35am PST