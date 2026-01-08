Transrodna kći Elona Muska novo je lice Rihanninog brenda

Rihanna ponovno pomiče granice modne industrije, a za svoju najnoviju kampanju brenda donjeg rublja Savage x Fenty, povodom Valentinova, angažirala je Vivian Wilson, 21-godišnju transrodnu kći Elona Muska. Iako s ocem nije u bliskom odnosu, Vivian je zvijezda kolekcije Love So Savage: A Modern Ode to Aphrodite, piše Page Six.

Na fotografijama kampanje, Wilson (desno na fotografiji) se pojavljuje uz glumice Lovie Simone i Emmu Arlettu ispred impresivnih mramornih kipova. Na sebi ima grudnjak s uzorkom ruža i čipkastu minicu, uz jarko crvene najlonke, zlatne viseće naušnice i tamnocrveni ruž. U kampanji sudjeluju i druge poznate osobe, među kojima su reality zvijezde Serena Page i Kordell Beckham, te influencerice Hayley i Jules LeBlanc.

Foto: Savage x Fenty

Rihanna, koja je pokrenula Savage x Fenty 2018. godine, pojasnila je viziju nove kolekcije.

"Valentinovo je vrijeme za slavljenje ljubavi u svim njezinim oblicima. U Savage x Fentyju želimo da ljudi prihvate ljubav kako god žele i da se pritom osjećaju samopouzdano."

Za Vivian Wilson ovo je još jedan veliki korak u brzo rastućoj manekenskoj karijeri. Prošle godine pojavila se na naslovnici Teen Voguea, a ubrzo nakon toga ostvarila je profesionalni debi za brend Wildfang, dok je u istoj godini pozirala i za brend donjeg rublja Tomboyx.

U intervjuu za Vanity Fair, Vivian je priznala da je snimanje kampanje izazvalo nervozu: "Prije toga nisam nikada, ali baš nikada, pokazivala kožu. Čak ni na plaži nisam nosila kupaći kostim." Ipak, željela je prevladati strah i potvrditi samopouzdanje u vlastitom tijelu: "Željela sam dokazati sebi da mogu."

Vivian je svoju modnu karijeru dodatno učvrstila prošlog rujna na Tjednu mode u New Yorku, gdje je sudjelovala u reviji CHRISHABANA za proljeće 2026.

Podsjetimo, najstarija kći Elona Muska i njegove bivše supruge Justine, Vivian se u 16. godini izjasnila kao transrodna osoba, a dvije godine kasnije službeno je zatražila uklanjanje prezimena Musk, potvrđujući tako distancu od oca. U razgovoru za Teen Vogue izjavila je: "Baš me briga za njega. Iritantno je što me ljudi stalno povezuju s njim. Jednostavno više nemam prostora da mi bude stalo.".