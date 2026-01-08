Mlada manekenka Vivian Wilson (21), kći Elona Muska, postala je novo lice za Rihannu kampanju povodom Valentinova
Transrodna kći Elona Muska novo je lice Rihanninog brenda
Rihanna ponovno pomiče granice modne industrije, a za svoju najnoviju kampanju brenda donjeg rublja Savage x Fenty, povodom Valentinova, angažirala je Vivian Wilson, 21-godišnju transrodnu kći Elona Muska. Iako s ocem nije u bliskom odnosu, Vivian je zvijezda kolekcije Love So Savage: A Modern Ode to Aphrodite, piše Page Six.
Na fotografijama kampanje, Wilson (desno na fotografiji) se pojavljuje uz glumice Lovie Simone i Emmu Arlettu ispred impresivnih mramornih kipova. Na sebi ima grudnjak s uzorkom ruža i čipkastu minicu, uz jarko crvene najlonke, zlatne viseće naušnice i tamnocrveni ruž. U kampanji sudjeluju i druge poznate osobe, među kojima su reality zvijezde Serena Page i Kordell Beckham, te influencerice Hayley i Jules LeBlanc.
Rihanna, koja je pokrenula Savage x Fenty 2018. godine, pojasnila je viziju nove kolekcije.
"Valentinovo je vrijeme za slavljenje ljubavi u svim njezinim oblicima. U Savage x Fentyju želimo da ljudi prihvate ljubav kako god žele i da se pritom osjećaju samopouzdano."
Za Vivian Wilson ovo je još jedan veliki korak u brzo rastućoj manekenskoj karijeri. Prošle godine pojavila se na naslovnici Teen Voguea, a ubrzo nakon toga ostvarila je profesionalni debi za brend Wildfang, dok je u istoj godini pozirala i za brend donjeg rublja Tomboyx.
U intervjuu za Vanity Fair, Vivian je priznala da je snimanje kampanje izazvalo nervozu: "Prije toga nisam nikada, ali baš nikada, pokazivala kožu. Čak ni na plaži nisam nosila kupaći kostim." Ipak, željela je prevladati strah i potvrditi samopouzdanje u vlastitom tijelu: "Željela sam dokazati sebi da mogu."
Vivian je svoju modnu karijeru dodatno učvrstila prošlog rujna na Tjednu mode u New Yorku, gdje je sudjelovala u reviji CHRISHABANA za proljeće 2026.
Podsjetimo, najstarija kći Elona Muska i njegove bivše supruge Justine, Vivian se u 16. godini izjasnila kao transrodna osoba, a dvije godine kasnije službeno je zatražila uklanjanje prezimena Musk, potvrđujući tako distancu od oca. U razgovoru za Teen Vogue izjavila je: "Baš me briga za njega. Iritantno je što me ljudi stalno povezuju s njim. Jednostavno više nemam prostora da mi bude stalo.".
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+