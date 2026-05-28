Travis Kelce iznenadio fanove: Nagađa se da on i Taylor Swift razmišljaju o velikoj promjeni

NFL zvijezda Travis Kelce (36) ponovno je izazvao lavinu komentara među fanovima nakon što je “lajkao” video na Instagramu u kojem se raspravljalo o tome hoće li on i Taylor Swift (36) promijeniti prezimena nakon vjenčanja.

U viralnom videu podcasta “Bussin With the Boys”, voditelji Will Compton i Taylor Lewan šalili su se na račun budućih prezimena slavnog para. Jedan od gostiju istaknuo je kako je Taylor globalno puno poznatija od Kelcea pa bi, našalili su se, možda upravo on trebao uzeti njezino prezime.

- Travis Swift zvuči odlično - komentirali su kroz smijeh, dok su se na kraju složili kako bi najbolja opcija bila Swift-Kelce.

- Ne, mora biti Travis Swift-Kelce - uzviknuli su voditelji, a upravo je taj trenutak Kelce odlučio “lajkati”, što su fanovi odmah protumačili kao skriveni znak.

Komentari su se ubrzo počeli nizati.

- Travis koji lajka ovo je presmiješan, zato je savršen za nju - napisao je jedan fan, dok je drugi dodao: 'Obožavam što je Travis lajkao video'.

Podsjetimo, Kelce je zaprosio Taylor u kolovozu 2025. nakon dvije godine veze, a strani mediji pišu kako bi se par trebao vjenčati ovog ljeta u New Yorku.

Par posljednjih mjeseci ne skriva svoju ljubav pa ih se često može vidjeti na javnim izlascima. Prošlog vikenda zajedno su pratili NBA utakmicu New York Knicksa, gdje je Kelce navijao za Cleveland Cavalierse, dok je Taylor iz publike sa smiješkom pratila njegovo slavlje i ispijanje piva uz teren.

Uoči vjenčanja sve se više šuška i o mogućem predbračnom ugovoru. Američka odvjetnica Sarah Luetto za Page Six otkrila je kako bi par mogao uključiti stroge klauzule o privatnosti i zabrani javnog iznošenja detalja iz braka.

Ipak, smatra kako Taylor vjerojatno ne bi pristala na zabranu pisanja pjesama inspiriranih njihovom vezom.

- S obzirom na to da javnost uvijek nagađa o kome Taylor pjeva, teško je zamisliti da bi pristala odreći se tog dijela svoje umjetnosti -rekla je odvjetnica.

*uz korištenje AI-ja