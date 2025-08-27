Travis Kelce osvojio srce Taylor Swift, a ima i hrvatske korijene!

Travis Kelce ime je koje odjekuje sportskim arenama, glazbenim ljestvicama i, odnedavno, hrvatskim medijima. Smatran jednim od najvećih "tight endova" u povijesti američkog nogometa, igrač Kansas City Chiefsa izgradio je karijeru ispunjenu rekordima i Super Bowl naslovima. No, njegova globalna slava eksplodirala je zahvaljujući vezi s pop ikonom Taylor Swift koju je ovih dana i zaručio!

Foto: Instagram

Globalna slava

Rođen 1989. u Ohiju, Travis Michael Kelce svoju je profesionalnu karijeru započeo 2013. godine kada su ga Kansas City Chiefs izabrali u trećem krugu NFL drafta. Ubrzo je postao ključni igrač momčadi i jedan od najdominantnijih ofenzivnih igrača lige. Njegova statistika govori sama za sebe: deseterostruki Pro Bowler, sedmerostruki All-Pro i trostruki osvajač Super Bowla (LIV, LVII, LVIII).

Kelce je redefinirao poziciju "tight enda", postavši sinonim za pouzdanost i eksplozivnost. Drži nekoliko NFL rekorda, uključujući najviše uzastopnih sezona (sedam) s više od 1000 osvojenih jardi hvatanjem za jednog "tight enda". U sezoni 2020. postavio je rekord za najviše osvojenih jardi hvatanjem u jednoj sezoni (1416), unatoč tome što je odigrao samo 15 utakmica. Njegova sposobnost da se oslobodi protivničkih braniča i nevjerojatna kemija s "quarterbackom" Patrickom Mahomesom postali su zaštitni znak Chiefsa, čineći ga noćnom morom za svaku obranu.

Foto: CARLOS BARRIA/REUTERS

Izvan terena, Kelce je izgradio snažan osobni brend. Zajedno sa starijim bratom Jasonom, također NFL legendom, vodi iznimno popularan podcast "New Heights", u kojem na duhovit način komentiraju sportske i kulturne teme.Glo

Iako je godinama bio veliko ime u svijetu sporta, Kelce je 2023. postao globalni fenomen. Sve je započelo u srpnju te godine, kada je u svom podcastu priznao da je bio na koncertu Taylor Swift i bezuspješno joj pokušao dati narukvicu prijateljstva sa svojim brojem telefona. Taj simpatični javni istup privukao je pažnju pjevačice i uskoro su počeli izlaziti.

Foto: Stephen Lew/REUTERS

Njihova veza postala je javna u rujnu 2023., kada se Swift pojavila na utakmici Chiefsa, navijajući iz VIP lože uz njegovu majku Donnu. Od tog trenutka, medijska pozornost nije jenjavala. Svaki njezin dolazak na utakmicu, njihovi poljupci na terenu nakon pobjeda i zajednička pojavljivanja postajali su viralni trenuci. Vrhunac je bio Kelceov iznenadni izlazak na pozornicu tijekom koncerta "Eras Tour" u Londonu u lipnju 2024., gdje je sudjelovao u koreografiji.

Nakon dvije godine veze koja je punila naslovnice, par je u utorak objavio zaruke zajedničkom objavom na Instagramu, uz fotografije prosidbe u vrtu punom cvijeća i duhovit natpis: "Vaša profesorica engleskog i vaš profesor tjelesnog će se vjenčati!"

Foto: Instagram

Hrvatski korijeni

U razgovoru s košarkašicom Caitlin Clark, koja je oduševljeno prepričavala putovanje u Split i Dubrovnik, braća su otkrila da su tek nedavno saznala da imaju hrvatske korijene.

- Hrvati, nedavno smo doznali da smo Hrvati... nismo to znali. Zato smo bili tako i oduševljeni kad si rekla Hrvatska, imamo istu krv - rekli su Jason i Travis Kelce.

Zato će Taylor Swift, uz sve titule koje već nosi, udajom za Travisa Kelcea postati i hrvatska snaha!