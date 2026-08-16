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'SRETNI I ZAHVALNI'

Travis Kelce pokazao vjenčani prsten s posebnim dizajnom

Piše 24sata,
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Travis Kelce pokazao vjenčani prsten s posebnim dizajnom
Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS
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Travis Kelce na utakmicu je jučer stigao s nekoliko komada zlatnog nakita na rukama, no svi su primijetili debeli zlatni prsten na prstenjaku lijeve ruke

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Više od mjesec dana nakon vjenčanja s Taylor Swift, 36-godišnji igrač Kansas City Chiefsa fotografiran je sa zlatnim prstenom na ruci, u subotu dok je dolazio na prvu predsezonsku utakmicu svoje momčadi protiv Los Angeles Ramsa.

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Travis Kelce na stadion Arrowhead stigao je odjeven u crnu košulju na kopčanje sa zlatnim uzorkom i crnim hlačama. Izgled je upotpunio nakitom, uključujući zlatnu narukvicu, sat i novi vjenčani prsten – debeli zlatni prsten s posebnim dizajnom.

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Kelce i Swift (36) povukli su se iz javnosti nakon svog vjenčanja 3. srpnja, održanog u Madison Square Gardenu u New Yorku. Snimljeni su jedino na vjenčanju Kelceovog suigrača kada su svi pogledi bili uprti u ogromni dijamant na njenoj ruci, za koji se pretpostavlja da je vjenčani prsten.

Izvor je početkom ovog tjedna za časopis People rekao da se Swift i Kelce „osjećaju jako zahvalno“ dok se privikavaju na novo poglavlje svoje veze.

- Oboje su jako uzbuđeni što su sada suprug i supruga. Njihova veza sada im djeluje još posebnije. Zahvalni su na svemu što imaju. Jako su sretni - kazao je izvor za People.  Vjenčanju NFL igrača i pop zvijezde prisustvovalo je oko 1000 uzvanika, među kojima su bile brojne zvijezde, uključujući Juliju Roberts, Toma Hanksa, Reese Witherspoon, Lauru Dern, Emmu Stone i Brada Pitta.

Kelce je početkom ovog tjedna prvi put javno govorio o proslavi, razgovarajući s novinarima o svom „zabavnom“ razdoblju izvan sezone, ispunjenom „slavljem“.

- Vjenčanje je bilo najbolja noć u mom životu i zahvalan sam svima koji su došli slaviti s nama i dobro se zabaviti - rekao je Kelce, opisujući događaj kao „ludu noć“.

nakon mjesec dana Travis Kelce prvi put progovorio o vjenčanju s Taylor Swift. Otkrio što mu je bilo najbolje
Travis Kelce prvi put progovorio o vjenčanju s Taylor Swift. Otkrio što mu je bilo najbolje

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