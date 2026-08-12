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nakon mjesec dana

Travis Kelce prvi put progovorio o vjenčanju s Taylor Swift. Otkrio što mu je bilo najbolje

Piše 24sata,
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Travis Kelce prvi put progovorio o vjenčanju s Taylor Swift. Otkrio što mu je bilo najbolje
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Foto: Instagram
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Par se vjenčao 3. srpnja u njujorškom Madison Square Gardenu, a detalji velikog događaja dosad su uglavnom dolazili od uzvanika, dok su mladenci šutjeli

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Bila je to zabavna pauza od sezone. Vjenčanje je bilo najbolja noć u mom životu i zahvalan sam svima koji su došli, slavili i zabavljali se s nama. To je otprilike sve što mogu reći o toj noći. Bilo je ludo, puno se slavilo. Ali, znate, sad je opet nogomet, stari, rekao je Travis Kelce (36) novinarima tijekom priprema Kansas City Chiefsa za novu NFL sezonu.

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Prvi je put javno progovorio o vjenčanju s Taylor Swift (36), više od mjesec dana nakon ceremonije. Par se vjenčao 3. srpnja u njujorškom Madison Square Gardenu, a detalji velikog događaja dosad su uglavnom dolazili od uzvanika, dok su mladenci šutjeli, piše Unilad.

Foto: Instagram

- MSG, stari. Uvijek sam govorio da ću tamo ići na utakmicu doigravanja kad Knicksi budu dobri. Moja supruga je bila na jednoj dok sam ja bio na pripremama, pa sam propustio priliku - rekao je te dodao da je bilo 'baš fora ostvariti dječački san i biti u toj dvorani'.

- To je najpoznatija sportska arena na svijetu, a ja sam se uspio tamo vjenčati - rekao je.

Na kraju je otkrio što mu je bilo najbolje: 'Klima je radila savršeno, to je bilo najbolje'.

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Foto: MIKE SEGAR/REUTERS

Na vjenčanju se okupilo oko tisuću gostiju. Iako se pisalo da su uzvanici potpisivali ugovore o tajnosti, neki su kasnije ipak otkrili poneki detalj. Voditelji emisije 'Good Morning America' ispričali su da je na svadbi nastupila Stevie Nicks te da su Taylor i Travis sami napisali zavjete.

- Teško je zamisliti da vjenčanje te veličine, s toliko poznatih osoba, može djelovati tako osobno i intimno - rekao je George Stephanopoulos.

Madison Square Garden, amid a reported wedding between Taylor Swift and Travis Kelce
Foto: Christian Monterrosa

I Kelceova majka Donna je komentirala slavlje: 'Ne smijem zaista puno reći, osim da je bilo čarobno. Stvarno, čarobno'.

- Bio je to poseban događaj za cijelu našu obitelj. Moje kćeri su predivne, imaju divan karakter, a Travis i Taylor ih obožavaju. Zato mi je iznimno drago što smo bili dio toga. I što je najvažnije, sretan sam zbog njih dvoje. Bio je to nevjerojatan dan - rekao je  Travisov brat Jason Kelce.

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Graham Norton vjenčanje je opisao kao 'divno, divno', dok se Taylor Swift o ceremoniji još nije javno oglasila. Ceremoniju je vodio glumac i komičar Adam Sandler, a Taylor i Travis za vjenčanje su odabrali kreacije modne kuće Christian Dior.

Među uzvanicima su bili Julia Roberts, Tom Hanks, Reese Witherspoon, Laura Dern, Emma Stone, Brad Pitt, Ed Sheeran, Jennifer Lopez i Bradley Cooper. Stigli su i članovi Kansas City Chiefsa, trener Andy Reid, kao i NFL zvijezde Tom Brady i Rob Gronkowski.

Nakon što su Taylor i Travis proglašeni suprugom i suprugom, na velikim ekranima izvan arene osvanula je sretna vijest: 'JUST&T MARRIED!'. 

Wedding celebrations for Taylor Swift and Travis Kelce in New York City
Foto: Carlos Barria

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