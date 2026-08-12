Travis Kelce prvi put progovorio o vjenčanju s Taylor Swift. Otkrio što mu je bilo najbolje

Bila je to zabavna pauza od sezone. Vjenčanje je bilo najbolja noć u mom životu i zahvalan sam svima koji su došli, slavili i zabavljali se s nama. To je otprilike sve što mogu reći o toj noći. Bilo je ludo, puno se slavilo. Ali, znate, sad je opet nogomet, stari, rekao je Travis Kelce (36) novinarima tijekom priprema Kansas City Chiefsa za novu NFL sezonu.

Prvi je put javno progovorio o vjenčanju s Taylor Swift (36), više od mjesec dana nakon ceremonije. Par se vjenčao 3. srpnja u njujorškom Madison Square Gardenu, a detalji velikog događaja dosad su uglavnom dolazili od uzvanika, dok su mladenci šutjeli, piše Unilad.

Foto: Instagram

- MSG, stari. Uvijek sam govorio da ću tamo ići na utakmicu doigravanja kad Knicksi budu dobri. Moja supruga je bila na jednoj dok sam ja bio na pripremama, pa sam propustio priliku - rekao je te dodao da je bilo 'baš fora ostvariti dječački san i biti u toj dvorani'.

- To je najpoznatija sportska arena na svijetu, a ja sam se uspio tamo vjenčati - rekao je.

Na kraju je otkrio što mu je bilo najbolje: 'Klima je radila savršeno, to je bilo najbolje'.

Foto: MIKE SEGAR/REUTERS

Na vjenčanju se okupilo oko tisuću gostiju. Iako se pisalo da su uzvanici potpisivali ugovore o tajnosti, neki su kasnije ipak otkrili poneki detalj. Voditelji emisije 'Good Morning America' ispričali su da je na svadbi nastupila Stevie Nicks te da su Taylor i Travis sami napisali zavjete.

- Teško je zamisliti da vjenčanje te veličine, s toliko poznatih osoba, može djelovati tako osobno i intimno - rekao je George Stephanopoulos.

Foto: Christian Monterrosa

I Kelceova majka Donna je komentirala slavlje: 'Ne smijem zaista puno reći, osim da je bilo čarobno. Stvarno, čarobno'.

- Bio je to poseban događaj za cijelu našu obitelj. Moje kćeri su predivne, imaju divan karakter, a Travis i Taylor ih obožavaju. Zato mi je iznimno drago što smo bili dio toga. I što je najvažnije, sretan sam zbog njih dvoje. Bio je to nevjerojatan dan - rekao je Travisov brat Jason Kelce.

Graham Norton vjenčanje je opisao kao 'divno, divno', dok se Taylor Swift o ceremoniji još nije javno oglasila. Ceremoniju je vodio glumac i komičar Adam Sandler, a Taylor i Travis za vjenčanje su odabrali kreacije modne kuće Christian Dior.

Među uzvanicima su bili Julia Roberts, Tom Hanks, Reese Witherspoon, Laura Dern, Emma Stone, Brad Pitt, Ed Sheeran, Jennifer Lopez i Bradley Cooper. Stigli su i članovi Kansas City Chiefsa, trener Andy Reid, kao i NFL zvijezde Tom Brady i Rob Gronkowski.

Nakon što su Taylor i Travis proglašeni suprugom i suprugom, na velikim ekranima izvan arene osvanula je sretna vijest: 'JUST&T MARRIED!'.