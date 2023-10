Trbuhozborka Emina već je bila u 'Supertalentu' prije 4 godine: Evo kako je onda izgledala...

Emina Bajtarević sinoć je u 'Supertalentu' oduševila žiri i publiku nesvakidašnjim talentom i pokazala koliko je vješta u trbuhozborstvu, pjevanju bez pomicanja usta. Dobila je zlatni gumb od voditelja Franje Ridjana i Igora Mešina.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Video: 24sata/Video

Emina, koja trenutno studira i radi u Norveškoj, otpjevala je pjesmu 'My Way' Franka Sinatre s lutkom kojeg je nazvala Deda. Nakon nastupa Maja joj je poručila da će je biti teško pobijediti u ovoj sezoni, Fabijan ju je nazvao definicijom Supertalenta, a Martina joj je rekla da je čudesna.

Foto: Luka Dubroja

Ipak, mnogi su zaboravili da Emini pozornica 'Supertalenta' nije strana, jer je već sudjelovala u natjecanju prije četiri godine.

Pjevala je uz gitaru i predstavila se pjesmom 'Ako znaš bilo što' grupe Azra. Svojim je pjevačkim talentom izborila mjesto u polufinala kada je izvela pjesmu Bijelog dugmeta 'Sanjao sam noćas da te nemam'.

Foto: NOVA TV

Mlada pjevačica je ove godine otkrila da boluje od skolioze.

- Emina je recimo svjetski putnik, voli muziku, voli životinje, voli se družiti, mislim da sam vrlo vesela osoba. Mnogo volim pisati, počela sam s nekim jednostavnim pričama inspiriranim bajkama, i voljela sam ulaziti u taj neki svijet fantazije. Morala sam se nekako kaniti svog djetinjstva. S 10 godina mi je dijagnosticirana trostruka, pa zatim dvostruka skolioza. Bilo je tu još raznih dijagnoza koje su bile pretpostavljene. Prva pogrešna dijagnoza kada je sve to krenulo, bilo je da imam tumor na kičmi. Nismo znali ustvari ni što da kažemo na to sve - rekla je Emina, koja već godinama nosi plastični korzet kako bi joj se stanje poboljšalo estetski.

- Najvjerojatnije je da ću ja cijeli život nositi korzet i raditi vježbe ukoliko želim barem estetski izgledati kao da je sve ok. U suštini s tim korzetom sam naučila sve, on je stvarno dio mene, on je uvijek sa mnom u koferu kad putujem.