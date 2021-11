Azra Grljević (27) iz showa 'Supertalent' se na Instagramu odlučila osvrnuti na komentare i mišljenje o trbušnom plesu s kojima se svakodnevno suočava, a pogotovo nakon njezinog uspjeha u showu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Trbušna plesačica nastupom je očarala žiri i publiku pa je tako dobila i prolaznu kartu za finale. Sada, kada su joj se dojmovi slegli, otkrila je s kakvim se komentarima susrela nakon svega.

- Moram priznati da je jako teško predstaviti orijentalni ples na pozitivan način pa čak i u 2021 godini. Još je teže učiniti ga zanimljivim i unikatnim, ne zbog toga što on nije raznolik i zanimljiv, već zbog ljudi koji uvijek imaju svoju verziju što je to orijentalni ili trbušni ples. Sve orijentalne plesačice uče i koriste iste pokrete koji su nastali prije tisuću godina i uvijek će predstavljati osnovu orijentalnog plesa. Energija, karizma i vlastiti stil je ono što čini jednu orijentalnu plesačicu. I nema potrebe da uspoređujemo plesove jer svi su oni posebni na svoj način, a mi biramo što želimo gledati i učiti. I ne, ovo neće biti post posvećen svim onim ružnim komentarima nepoznatih ljudi s interneta koji mogu sve što i ostali, već preporuka vama koji mislite da imate talent i da imate što pokazati i predstaviti da učinite to, jer nikada ne znate gdje vas vaš talent i vaša posebnost mogu dovesti. Mene je moja dovela do finala i to mi je sasvim dovoljno - napisala je Azra u opisu fotografije.

Azra, osim što sama šije svoje plesne kostime, bavi se i dizajniranjem i šivanjem kupaćih kostima koje prodaje, a vodi i satove plesa.

Prolazak u finale nije očekivala, ali ne zbog toga što nije vjerovala u sebe i svoj talent, nego zato što su svi kandidati bili posebni na svoj način i nije se htjela uzalud nadati. Drago joj je što je upravo ona dobila ulaznicu za finale.

Ispričala nam je da nikad nije bila u nekoj emisiji gdje je trebala pokazati svoj talent, tako da je zadovoljna dosadašnjim nastupima i prolaskom. Diplomirana komunikologinja trenutačno nema stalan posao, ali je u radila u struci, i to kao novinar, a spremala se i za voditeljski posao. Ipak, od toga je odustala.

Ono što joj smeta je pitanje nosi li ispod kostima donje rublje.

- Da, često je moje donje rublje ušiveno u kostim, najviše me nervira kad kažu da su kostimi orijentalnih plesačica previše otvoreni. Da bismo shvatili orijentalni ples, treba istražiti njegovu povijest, pokrete - rekla je Azra nakon nastupa u audicijskoj emisiji.

GLASUJTE U ANKETI: