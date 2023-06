Treat je bio na motociklu a onda je vozač Honde naletio: Par sati prije smrti objavio je snimku...

Glumac Treat Williams preminuo je u prometnoj nesreći u blizini svoje kuće u Vermontu. Imao je 71. godinu. Prema policijskom izvješću poginuo je u ponedjeljak oko 17 sati kada je vozač Honde, Ryan M. Koss (35) dao lijevi žmigavac na parkiralištu, a potom se zabio u Williamsa koji je vozio u suprotnom smjeru.

Foto: Netflix

Helikopterom je prebačen u medicinski centar Albany gdje je kasnije umro. Državna policija Vermonta nije uhitila nikoga nakon nesreće koja se dogodila na cesti 30 Long Trail Auto u blizini Dorseta, no istraga je u tijeku.

Williams, najpoznatiji po ulogama u 'Everwoodu' i 'Kosi', uživao je u vikendu koseći travnjak u svojoj kući u Vermontu vrijednoj milijun dolara samo nekoliko sati prije tragedije. Glumac je nosio kacigu kada ga je Honda smrtno udarila, potvrdila je tako policija, a piše New York Times.

Foto: GOTPAP/PRESS ASSOCIATION

Čovjek koji je udario glumca, Ryan Koss iz Pownala u Vermontu, u nesreći je zadobio lakše ozljede.

Nakon tragične vijesti, Barry McPherson, njegov agent, izjavio je za People da je shrvan.

- Bio je najdivniji tip. Bio je tako talentiran. Glumac svih glumaca. Filmaši su ga voljeli. On je srce Hollywooda od kasnih 1970-ih. Bio je jako ponosan na svoju ulogu ove godine - dodao je.

Foto: Janet Gough/PRESS ASSOCIATION

Treat je rođen u Connecticutu 1951., a svoju profesionalnu glumačku karijeru započeo je u svojim 20-ima. Proslavio se nakon svoje debitantske uloge u trileru ‘Deadly Hero‘ 1975. Također je glumio u filmovima ‘The Ritz‘ i ‘The Eagle Has Landed‘ 1976. godine.

Godine 1979. glumio je Georgea Bergera u filmu Kosa, koji se temeljio na mjuziklu. Bila je to uloga koja mu je donijela prvu nominaciju za Zlatni globus za novu zvijezdu godine - a dvije godine kasnije dobio je svoju drugu nominaciju za svoju glumu u ‘Prince of The City‘.

Utjelovio je i lik dr. Andrewa Browna u Everwoodu - i dobio je dvije nominacije za nagradu SAG za svoj rad u seriji.

Foto: Janet Gough/PRESS ASSOCIATION

Bio je u braku s glumicom Pam Van Sant, zajedno su dobili dvoje djece, Gille i Ellie - a svoj idilični život na selu često je dijelio na društvenim mrežama.

U objavi na Twitteru samo par sati prije smrti, Williams je podijelio snimku sebe kako kosi imanje.

- Danas se kosi. Volio bih da mogu staviti miris u bocu - objasnio je tada.