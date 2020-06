'Treća osoba nije razlog, a Doris će neka druga teško zasjeniti...'

O krahu braka voditeljice i glumice Doris Pinčić (31) i glazbenika Borisa Rogoznice (31) ne prestaje se govoriti, naročito nakon što su na društvenim mrežama potvrdili kako već neko vrijeme nisu životni partneri.

Kada su na Instagramu potvrdili prekid, napisali su kako nemaju što reći o tome. No, Boris je sada progovorio o kraju njihova braka.

- Taj period kada nismo bili baš najbolje sada je iza nas. Ono što smo priželjkivali da dođe, došlo je kada je trebalo. Dovoljno smo zreli - ispričao je Rogoznica u intervjuu za RTL Exkluziv.

Tvrdi kako su oboje dobro, a razvod ne gledaju kao nešto negativno, već upravo suprotno. 

- Možda ima nešto u tome da je sedma godina krizna. Osjećaji se poslože drugačije, ne osjećaš se sretno i zadovoljno. Mi smo uvijek dobro funkcionirali u dogovorima. Nakon cijele situacije još se više volimo i cijenimo - priznao je glazbenik.

Njihova djeca, tvrdi, sretna su i ispunjena. Razvod roditelja nije ih zabrinuo, jer, kako kaže Boris, dok su on i Doris sretni, tada su sretna i djeca. Temelj njihove veze bilo je prijateljstvo pa sada Doris i Boris ne žale ni za čim.

- Mi smo se cijelo vrijeme trudili biti najbolja verzija sebe. Ona je dala sve, i ja sam. Životni put nas je tako naveo. Bit ćemo bolji no što smo bili, funkcioniramo kao fantastični prijatelji i roditelji - tvrdi Rogoznica.

No, o razlozima njihova prekida neprestano se nagađa. U posljednje vrijeme povezuje ih se s drugim osobama, naročito nakon što je 'procurio' video u kojem se Boris druži s nepoznatom crnkom.

- Nije bilo ništa konkretno. Nikakva treća osoba, ni kod mene, ni kod Doris. A ta crnka, s kojom me povezuju... Djevojka je nakon moje gaže snimila video i objavila. To je to, nema nikog trećeg - priznao je glazbenik.

Tvrdi kako će Doris za njega uvijek biti 'žena, majka, kraljica' te kako je postavila visoke standarde za njega.

- Nimalo nisam promijenio sliku o njoj od početka veze. Doris je za mene pojam. Teško da će je bilo koja uspjeti zasjeniti. Trenutno mi nova veza nije na kraju pameti, želim se posvetiti karijeri - zaključio je glazbenik i priznao kako njegova nova pjesma nije posvećena Doris, a ni bilo kome drugome. 

Podsjetimo, nakon što supružnici već neko vrijeme nisu nosili vjenčane prstene, a nisu niti objavljivali zajedničke fotografije koje su prije bile česte, počela su šuškanja kako u njihovom braku nešto nije u redu. Osim toga, za vrijeme izolacije zbog korona virusa, par je bio razdvojen - Doris je živjela u netom kupljenoj kući, a Boris je otišao u Sukošan kraj Zadra. Istaknuli su kako ne shvaćaju razlaz kao preveliku dramu jer život ide dalje.