Trener Matthewa Perryja: 'Htio se u potpunosti oporaviti od ovisnosti, sport mu je pomagao'

Glumac Matthew Perry preminuo je u subotu u svom domu u Los Angelesu. Kako prenosi Daily Mail, zvijezdu 'Prijatelja' pronašli su mrtvog u jacuzziju, a sumnja se na srčani udar nakon čega se utopio. Imao je 54 godine. Sada se oglasio njegov trener pickleballa Matt Manasse, koji je otkrio da je glumac nekoliko sati prije smrti bio na treningu.

- Smatrao je da je to nešto što mu može pomoći u oporavku i radio je to odlično. Volio je to. Dolazio je pet puta tjedno i pričao o sportu cijelo vrijeme. Bilo mu je puno bolje, uvijek je nasmijavao sve. Bio je natjecateljski nastrojen, iskren, dobar čovjek, brinuo je za sve - rekao je Matt za People.

Matt je potvrdio da je Perry igrao meč u klubu Riviera Country Club u blizini doma u subotu ujutro, s drugom trenericom. Ona mu je rekla da je glumac bio odličan na terenu.

- Volio je to. Htio je dolaziti. Htio je pobijediti. Volio ga je. Kad bi postigao nevjerojatan udarac pričao bi o tome danima - dodao je Matt.

Kako je rekao, Perry je na pickleball odlazio kako bi se u potpunosti oporavio od ovisnosti te ostao trijezan. Također je glumac drugima pomagao u sportu. Manasse je glumac opisao kao 'uistinu nevjerojatnu osobu sa srcem od zlata'.

Foto: Kathy Hutchins/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Podsjetimo, glumca su našli mrtvog u njegovom domu, a prema pisanju Daily Maila, u njegovoj blizini nisu pronađeni narkotici. Hitna pomoć ga je pronašla oko 16 sati u subotu nakon čega je stigla i policija. Njegovo imanje nadlijetali su helikopteri.

- Shrvani smo smrću našeg dragog prijatelja Matthewa Perryja - objavili su iz kompanije Warner Bros., koja je producirala 'Prijatelje', sitcom koji je proslavio Perryja. U njemu je glumio simpatičnog i sarkastičnog Chandlera Binga, koji je obožavateljima postao jedan od najomiljenijih likova.