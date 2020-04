Tri je puta lomio penis, htio se ubiti, pa završio kod Malnara

Ja i Dennis bili smo u hotelskoj sobi u Las Vegasu. Partijali smo danima. Nisam uopće imala pojma da bi on trebao biti u klubu. U jednom momentu čuli smo kucanje. Na vratima je bio ni manje ni više nego Michael Jordan. Pobjegla sam u kupaonicu, ispričala je starleta Carmen Electra, nekadašnja žena Dennisa Rodmana, koji je u trećoj i četvrtoj epizodi dokumentarca "The last dance" ukrao show čak i velikom Michaelu Jordanu.

Naime, Rodmanu je klub, unatoč protivljenju Jordana, dopustio 48-satni odmor usred sezone. Naravno, on se s tog odmora nije vratio u roku 48 sati, pa ni 96 sati, pa je po njega osobno trebao dolaziti po mnogima najbolji igrač u povijesti...

U dokumentarcu je Rodman pričao otvoreno apsolutno o svemu, pa i navodnom pokušaju samoubojstva.

- Sjedio sam s puškom u ruci u autu i sva sreća, zaspao sam - rekao je Rodman.

I to je bio 'prijelomni' trenutak. Do tog momenta bio je jedan od 'običnih' NBA igrača. Nešto agresivniji od drugih, ali izgledom nije odudarao. Nedugo nakon toga prohodao je s Madonnom, koja ga je navodno napravila u muškarcu kakvog svijet danas zna. Ona ga, pišu američki mediji - "oslobodila".

Foto: AJM/Press Association/PIXSELL

Na svaku iduću utakmicu bi došao s različitom bojom kose, pirsinzi su nicali i nestajali s tijela, tigrasti uzorci, zebrasti uzorci... Sve je prolazilo kod Rodmana. Suicidalni mladić postao je jedan od najprepoznatljivijih igrača u povijesti svijeta. Krenule su i njegove ludosti.

Foto: Yui Mok/Press Association/PIXSELL

Vjerojatno je jedini čovjek koji je triput lomio penis, jednako toliko puta se i razvodio, bezbroj puta ga je privodila policija, nekoliko puta je bio na odvikavanju... Aha, da, kućni je prijatelj s najluđim svjetskim diktatorom Kim Jong-unom, kojeg je čak i 'spojio' s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Jedna od njegovih luđih epizoda dogodila se u Lijepoj našoj. Čovjek vrijedan nekoliko desetaka milijuna dolara 2003. godine ušetao je u zagrebački studio "Noćne more" vrijedan nekoliko desetaka kuna. Nije se slučajno zatekao u Zagrebu pa da je na prevaru doveden do tih bizarnih, ali predivnih i kultnih likova s malih ekrana. Rodmanu je prijatelj pokazao emisiju, a košarkaš je rekao da bi u njoj želio gostovati. Najavljeno je i ostvario.

Foto: Željko Lukunić/PIXSELL

- O Hrvatskoj mi je pričao Toni Kukoč, dok smo zajedno igrali u Chicagu. A ovdje mi je dobro, zabavljam se. Djevojke su vrlo sretne i lijepe - odgovorio je Rodman, a pokojni Željko Malnar dodao da mora otići do Splita i Omiša jer su i ondje cure jako lijepe.

Foto: Željko Lukunić/PIXSELL

Nije ni slutio Rodman da je Malnar najnormalniji od cijele te plejade likova. Nedugo nakon Braco Cigan mu je, vadeći protezu iz usta, objašnjavao da su rođaci, poslije ga Laki zavodio senzualnim plesom, a onda ga je ministar obrane republike Pešćenice, legendarni Ševa, izazvao na gađanje slobodnih bacanja. I, znate što, Ševa ga je pobijedio. Rodman nikad nije dobro gađao slobodna bacanja, ali, šuškalo se u idućim tjednima po Zagrebu, nakon ludog noćnog provoda, Rodman je u pogodio 'u sridu' s nekim hrvatskim starletama...