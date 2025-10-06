Obavijesti

Show

Komentari 1
NOVA EPIZODA

Veliki preokret u 'MasterChefu'! Iz zelenog tima ispala Ružica, a ušao Josip: 'Jedva dišem...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Veliki preokret u 'MasterChefu'! Iz zelenog tima ispala Ružica, a ušao Josip: 'Jedva dišem...'
8
Foto: Nova TV

Nakon što su članovi zelenog tima izgubili u prethodnom izazovu, pred njima su se našle nominacije koje su odlučivale o njihovoj sudbini

Večer ispunjena emocijama, adrenalinom i mirisom luka donijela je veliku promjenu u 'MasterChef' kuhinji - povratak Josipa Barišića i oproštaj od Ružice Bašić. Zbog zdravstvenih razloga Ružica nije imala priliku sudjelovati u stres testu, a upravo je to bio presudan trenutak koji je označio kraj njezina 'MasterChef putovanja'.

- Izgleda da mi je iskočio disk, ne mogu stati na noge. To su bolovi da jedva dišem - opisala je Ružica svoje stanje.

NAPETOST U ZRAKU Zeleni tim u MasterChefu ide u stres test, a stiže prvi izazivač!
Zeleni tim u MasterChefu ide u stres test, a stiže prvi izazivač!

Nakon što su članovi zelenog tima izgubili u prethodnom izazovu, pred njima su se našle nominacije koje su odlučivale o njihovoj sudbini. Jurica i Otto, kojih su kolege nominirale, stali su rame uz rame, svjesni da ih čeka najteže kuhanje dosad.

- Timski gledano, nisu najbolju odluku donijeli - komentirala je Renata, dodajući da su Otto i Jurica 'najjači igrači u timu' te da bi zelenima bilo teško bez jednog od njih.

- Naravno da smo konkurencija, ne bismo bili chef i suchef da nismo konkurencija - kazao je Otto komentirajući to što su vodili tim, a tim ih je na kraju i nominirao za stres test.

Foto: Luka Dubroja

U trenutku kada se činilo da će odluka biti između njih dvojice, chef Stjepan Vukadin objavio je neočekivano iznenađenje - kuhanju se pridružio izazivač Josip Barišić. Mladi kuhar, koji u bootcampu nije uspio izboriti stalno mjesto, sada je dobio priliku dokazati da mu bijela pregača ipak pripada.

Foto: Luka Dubroja

Tema kuhanja bila je luk - skromna, ali ključna baza kontinentalne kuhinje. Zadatak kuhanja bio je složiti jelo od pet vrsta luka i pet različitih elemenata - ulja od zelenog dijela mladog luka, kreme od poriluka, rolice od ragua od četiri vrste luka s lješnjacima punjene u poriluk, panirane i pohane, s ukiseljenom ljutikom i čipsom od ljubičastog luka na vrhu.

Na tanjurima su se tako susreli jednostavnost i tehnika. Josip je iskoristio priliku i svojim jelom izborio ulazak u MasterChef kuhinju.

- Ne mogu vjerovati da sam uspio izboriti svoje mjesto i da sam napokon ušao u MasterChef vilu - kazao je sretno.

MASTERCHEF Iznad očekivanja: Žiri je ostao ugodno iznenađen svim jelima prvog timskog natjecanja
Iznad očekivanja: Žiri je ostao ugodno iznenađen svim jelima prvog timskog natjecanja

Otto je dobio najviše pohvala od žirija, dok je Jurici rečeno da će se njegovo 'MasterChef' putovanje ipak nastaviti.

- Ja i luk smo kao dva brata. Volim kupovati luk - našalio se Otto, koji je zadržao hladnu glavu i najčišću radnu jedinicu.

Foto: Luka Dubroja

Marijeva profesorica Marina Kapuđija, koja je u 'MasterChef' došla kao gošća, posebno je pohvalila njegov rad: 'Izdvojila bih Otta.' Upravo je on donio pred žiri najbolji tanjur i dobio najviše ocjene.

Foto: Luka Dubroja

Na kraju, nitko od trojice kuhara nije napustio kuhinju, ali odluka je bila jasna - zbog zdravstvenih poteškoća Ružica završava svoje sudjelovanje. Time je zatvoreno jedno poglavlje, a natjecanje ulazi u novu fazu u kojoj se napetost samo povećava.

- Čast mi je što sam uopće došao ovdje, borit ću se do kraja - poručio je Otto, dok su ostali kandidati svjesni da slijede još neizvjesniji trenuci.

Foto: Nova TV

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
EKSKLUZIVNA SNIMKA Maja Šuput je skočila na Savršenog: 'Baš se vidi da su zaljubljeni'
ISKRE NA SVE STRANE

EKSKLUZIVNA SNIMKA Maja Šuput je skočila na Savršenog: 'Baš se vidi da su zaljubljeni'

Šime je ovo ljeto Maju pratio posvuda, vezu nisu službeno potvrdili, ali poljubaca je bilo na sve strane
FOTO U zagrljaju s Majom! Šime Elez objavio fotke s proslave 27. rođendana: 'Neka party počne'
SLAVLJE U SPLITU

FOTO U zagrljaju s Majom! Šime Elez objavio fotke s proslave 27. rođendana: 'Neka party počne'

Šime Elez proslavio je svoj 27. rođendan, a na slavlju, koje se održalo u jednom restoranu u Splitu, bila je i Maja Šuput. Pjevačica mu je nedavno čestitala rođendan u emotivnoj objavi te objavila nekoliko njihovih fotografija
Sjećate se Martine iz 'Ljubav je na selu'? Evo kako sad izgleda, često voli pozirati u tangicama
SJEĆATE SE NJE?

Sjećate se Martine iz 'Ljubav je na selu'? Evo kako sad izgleda, često voli pozirati u tangicama

Bivša kandidatkinja reality showa, koju publika pamti s internacionalnog izdanja i farme kod Josipa Tratnjaka, na Instagramu dijeli fotke sa svojih mnogobrojnih putovanja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025