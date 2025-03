Sergej Trifunović dobio uvjetnu kaznu zatvora zbog marihuane

Srpski glumac Sergej Trifunović nepravomoćno je osuđen danas na Višem sudu u Beogradu na uvjetnu kaznu zatvora od šest mjesec, s rokom kušnje od dvije godine, i to zbog držanja 11,8 grama marihuane, javlja Telegraf. Trifunović se na sudu nije pojavio, no na to, prema zakonu, nije ni bio obavezan.

Osim Trifunovića, osuđen je i Vladimir Arsenijević koji je glumcu i prodao drogu. On je kažnjen s tri godine i četiri mjeseca zatvora.

Sutkinja Marina Barbir je obrazložila presudu.

Split: Sergej Trifunović na izlasku iz zgrade Prekršajnog suda | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- Sergeju Trifunoviću se na teret stavlja kazneno djelo neovlaštenog držanja opojnih droga zbog čega mu sud izriče kaznu zatvora od šest mjeseci, s time da kazna neće biti izvršena ukoliko u roku od dvije godine ne učini novo kazneno djelo - poručila je.

Trifunović i Arsenijević uhićeni su 18. travnja prošle godine, a u optužnici koje je kasnije podiglo Više javno tužilaštvo u Beogradu se navodilo da su privedeni nakon primopredaje marihuane. Trifunovića je sud pustio da se brani sa slobode, dok je Arsenijević bio u pritvoru.

Obojica su ranije negirali kaznena djela, a glumac je ispričao da koristi marihuanu zbog zdravstvenih problema jer je, kako je tvrdio tada, imao ozljedu šake i sepsu. Također je tvrdio da tog dana drogu nije kupio od Arsenijevića već ju je imao u džepu od prije.

Prema njegovim navodima, on je marihuanu dobio od dva nepoznata mladića u parku.

Sergej Trifunović nakon incidenta u Splitu s psom se vratio u Beograd | Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

- Rekao sam im da mi treba zbog bolova. Ponudili su mi džoint, ali sam im objasnio da mi treba pred spavanje i oni su mi dali tu vrećicu. Ponudio sam im novac, ali nisu prihvatili - rekao je tada Trifunović te dodao kako nije 'kupio marihuanu 20 godina'. Arsenijevića je, tvrdio je, sreo ispred zgrade i pitao ga treba li mu pomoć jer je 'nešto petljao oko svog automobila'.