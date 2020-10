Trudno\u0107u je otkrila u suradnji s \u010dasopisom\u00a0Vogue za kojeg se\u00a0fotografirala i\u00a0napisala\u00a0kolumnu u kojoj se osvrnula na maj\u010dinstvo. Trudna je 20-ak tjedana, a termin joj je sredinom o\u017eujka. Ipak, spol djeteta ne\u0107e otkriti.\u00a0

Trudna Emily hvali se golišavim fotkama: Termin mi je u ožujku

Ionako ne bi imala što raditi, ovako ćeš barem imati zanimaciju, napisali su pratitelji slavne manekenke ispod objave o trudnoći. Drago im je što im i s trudničkim trbuščićem pozira ispred ogledala

<p>Manekenka <strong>Emily Ratajkowski</strong> (29) jučer je objavila na svom Instagram profilu da sa suprugom, glumcem <strong>Sebastianom Bear-McClardom </strong>(39), čeka prvo dijete. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Emily je trudna </strong></p><p>Trudnoću je otkrila u suradnji s časopisom Vogue za kojeg se fotografirala i napisala kolumnu u kojoj se osvrnula na majčinstvo. Trudna je 20-ak tjedana, a termin joj je sredinom ožujka. Ipak, spol djeteta neće otkriti. </p><p>- Spol nećemo znati dok naše dijete ne napuni 18 godina, tad će nas ono samo obavijestiti o tome - napisala je manekenka. </p><p>Snimila je i video od početaka trudnoće do danas i dodala kako će čuvati taj video na kojoj su joj dragocjeni trenuci do kraja života. Emily je oduševljena svojim tijelom i ne stidi ga se pokazati. Upravo toga su se pribojavali njeni pratitelji kojih ima gotovo 27 milijuna. </p><p>S obzirom na to da je inače bez problema pozirala u atraktivnom donjem rublju ili bi strateška mjesta lukavo prekrila, mnogi su se pribojavali da će ih sada kad je trudna zaboraviti.</p><p>Prvi dan nakon objave da je u drugom stanju Emily im je dokazala suprotno. Pozirala je potpuno naga i zabilježila trudničke dane. </p>