Trudna Hailee Steinfeld privukla poglede na Zlatnim globusima

Koliko god se pričalo o filmovima i govorima, crveni tepih uvijek ima svoja pravila. Pamti se tko je što je odjenuo, kako je to nosio i kakav je dojam ostavio. Zato je dolazak glumice Hailee Steinfeld na ovogodišnje Zlatne globuse odmah privukao pažnju.

Steinfeld se prvi put pojavila na crvenom tepihu otkad je objavila trudnoću i pritom nije igrala na sigurno. Svjetloružičasta pripijena haljina jasno je naglašavala trudnički trbuh, bez pokušaja da se silueta prikrije ili 'omekša' slojevima tkanine.

Foto: DANIEL COLE

Haljina dugih rukava bila je prekrivena decentnim sjajem i završavala kratkim šlepom. Bila je dovoljno elegantna da zadrži formu večernje toalete, ali bez viška dramatike. Raspuštena, blago valovita kosa i upečatljiv nakit dali su cijelom izgledu dozu klasičnog glamura.

Foto: DANIEL COLE

Na crveni tepih hotela Beverly Hilton došla je sama. Njezin suprug, NFL zvijezda Josh Allen, u isto je vrijeme bio na terenu. Njegov tim Buffalo Bills igrao je protiv Jacksonville Jaguarsa u New Yorku. Zbog toga je fokus večeri ostao isključivo na njoj i njezinu izgledu.

Foto: Mario Anzuoni

Razlog dolaska, međutim, nije bio samo modni. Film 'Sinners', u kojem Steinfeld ima jednu od glavnih uloga, ove je godine nominiran za čak sedam Zlatnih globusa, uključujući kategorije za najbolji film i filmski uspjeh na kino blagajnama. Trudnoću su Steinfeld i Allen objavili u prosincu putem njezina Substack newslettera, uz kratak video snimljen u snijegu.

Isti su sadržaj kasnije podijelili i na Instagramu. U novijim objavama Steinfeld je diskretno pokazala i blagdanske trenutke, među kojima se istaknuo dječji bodi s natpisom 'Baby Beau'.