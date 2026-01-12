Steinfeld se prvi put pojavila na crvenom tepihu otkad je objavila trudnoću i pritom nije igrala na sigurno. Svjetloružičasta pripijena haljina jasno je naglašavala trudnički trbuh
Trudna Hailee Steinfeld privukla poglede na Zlatnim globusima
Koliko god se pričalo o filmovima i govorima, crveni tepih uvijek ima svoja pravila. Pamti se tko je što je odjenuo, kako je to nosio i kakav je dojam ostavio. Zato je dolazak glumice Hailee Steinfeld na ovogodišnje Zlatne globuse odmah privukao pažnju.
Steinfeld se prvi put pojavila na crvenom tepihu otkad je objavila trudnoću i pritom nije igrala na sigurno. Svjetloružičasta pripijena haljina jasno je naglašavala trudnički trbuh, bez pokušaja da se silueta prikrije ili 'omekša' slojevima tkanine.
Haljina dugih rukava bila je prekrivena decentnim sjajem i završavala kratkim šlepom. Bila je dovoljno elegantna da zadrži formu večernje toalete, ali bez viška dramatike. Raspuštena, blago valovita kosa i upečatljiv nakit dali su cijelom izgledu dozu klasičnog glamura.
Na crveni tepih hotela Beverly Hilton došla je sama. Njezin suprug, NFL zvijezda Josh Allen, u isto je vrijeme bio na terenu. Njegov tim Buffalo Bills igrao je protiv Jacksonville Jaguarsa u New Yorku. Zbog toga je fokus večeri ostao isključivo na njoj i njezinu izgledu.
Razlog dolaska, međutim, nije bio samo modni. Film 'Sinners', u kojem Steinfeld ima jednu od glavnih uloga, ove je godine nominiran za čak sedam Zlatnih globusa, uključujući kategorije za najbolji film i filmski uspjeh na kino blagajnama. Trudnoću su Steinfeld i Allen objavili u prosincu putem njezina Substack newslettera, uz kratak video snimljen u snijegu.
Isti su sadržaj kasnije podijelili i na Instagramu. U novijim objavama Steinfeld je diskretno pokazala i blagdanske trenutke, među kojima se istaknuo dječji bodi s natpisom 'Baby Beau'.
