Bivši predsjednik SAD-a Donald Trump, nije htio javno komentirati šokantni intervju Meghan Markle (39) i princa Harryja (36), jer se, kako kaže njegov bivši suradnik Jason Miller, 'bojao da ga ne unište kao Piersa Morgana'.

Miller je gostujući u jednom podcastu rekao da je Trumpu malo falilo da javno podijeli svoje mišljenje no, bivši predsjednik je na kraju zaključio kako to nije dobra ideja.

- Kad sam jutros pričao s njim rekao mi je 'Da, ona nije dobra. Rekao sam to i prije, ali sada to svi vide. No, ako kažeš nešto negativno, uništit će te. Pogledaj Piersa - prepričao je bivši suradnik.

Podsjetimo, voditelj Piers Morgan (55) dao je otkaz na mjestu voditelja emisije 'Good Morning Britain' nakon što su ga napali zbog izjava o Meghan Markle.

- Ovaj je intervju sramotna izdaja kraljice i kraljevske obitelji. Očekivao sam ovakvo opako i destruktivno sebično ponašanje od Meghan Markle, ali da joj Harry dopušta da ovako govori o njegovoj obitelji i monarhiji je sramotno - napisao je Morgan nakon intervjua i dodao:

- Harry želi da Amerika i ostatak svijeta mrze njegovu vlastitu obitelj, monarhiju i njegovu državu. Predlažem da pričekamo da žrtve divljanja njegove žene odgovore prije nego što počnu s mržnjom.

Nedugo nakon njegovog otkaza, tisuće ljudi je potpisalo peticiju da ga se vrati na radno mjesto. Gledatelji emisije poručili su kako će je prestati gledati ukoliko se Piers ne vrati na posao.

- Ako moram pasti zbog izražavanja iskrenog mišljenja o Meghan Markle i svemu onome što je rekla u intervjuu, neka bude tako - rekao je Morgan.

Pierce je naposljetku obznanio da se u emisiju neće vraćati.