Trump o Dolly Parton: 'Njoj u čast, spuštam američku zastavu na pola koplja diljem SAD-a'

Dolly Parton, jedna od najvećih zvijezda country glazbe, preminula je u 80. godini. Nakon vijesti o njezinoj smrti, koja je odjeknula svijetom, američki predsjednik Donald Trump zatražio je da se zastave diljem zemlje spuste na pola koplja ovaj tjedan.

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- S velikom tugom javljam da je Dolly Parton, jedna od najvećih country pjevačica svih vremena, upravo preminula - napisao je Trump.

Foto: Meleah Loya/PRESS ASSOCIATION

- Ovo je ogroman gubitak za milijune ljudi. Nikada nije bilo nikoga poput nje, niti će biti. Njoj u čast, spuštam američku zastavu na pola koplja diljem Sjedinjenih Država na tjedan dana, počevši večeras u 18 sati. Počivaj u miru, Dolly! Svijet te voli - dodao je.

Foto: Evan Vucci

Isključivo predsjednik može donijeti odluku o spuštanju zastava na nacionalnoj razini, a takva se počast obično iskazuje nakon smrti aktualnih ili bivših državnih dužnosnika te u slučajevima nacionalnih tragedija.

Parton je tijekom života aktivno podržavala prava LGBT zajednice, promicala dječju pismenost i financirala razvoj cjepiva protiv COVID-19, ali nikad nije javno iznosila političke stavove. Dvaput je odbila primiti Predsjedničku medalju slobode koju joj je nudio Trump.

Legendarna pjevačica preminula je nakon kratke borbe s rakom. Kako su potvrdili njezini predstavnici za medije, Parton je preminula u utorak, 25. kolovoza, u Vanderbilt-Ingram centru za rak u Nashvilleu, Tennessee, okružena svojim voljenima. Njezin nećak, Bryan Seaver, bio je među prvima koji su podijelili tužnu vijest na društvenim mrežama.

Prema dostupnim informacijama, pjevačica je u petak, 21. kolovoza, primljena u bolnicu u Nashvilleu, gdje je preminula četiri dana kasnije. Specifična vrsta raka od koje je bolovala nije objavljena javnosti.