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PREDSJEDNIČKA POČAST

Trump o Dolly Parton: 'Njoj u čast, spuštam američku zastavu na pola koplja diljem SAD-a'

Piše 24sata,
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Trump o Dolly Parton: 'Njoj u čast, spuštam američku zastavu na pola koplja diljem SAD-a'
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Foto: pixsell/profimedia
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Ovo je ogroman gubitak za milijune ljudi. Nikada nije bilo nikoga poput nje, niti će biti. Njoj u čast, spuštam američku zastavu na pola koplja diljem Sjedinjenih Država na tjedan dana, rekao je predsjednik SAD-a

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Dolly Parton, jedna od najvećih zvijezda country glazbe, preminula je u 80. godini. Nakon vijesti o njezinoj smrti, koja je odjeknula svijetom, američki predsjednik Donald Trump zatražio je da se zastave diljem zemlje spuste na pola koplja ovaj tjedan.

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Dolly Parton Passes Away at 80 Straight Talk (1992) Dolly Parton Passes Away at 80
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Foto: Profimedia.hr

- S velikom tugom javljam da je Dolly Parton, jedna od najvećih country pjevačica svih vremena, upravo preminula - napisao je Trump.

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Foto: Meleah Loya/PRESS ASSOCIATION

- Ovo je ogroman gubitak za milijune ljudi. Nikada nije bilo nikoga poput nje, niti će biti. Njoj u čast, spuštam američku zastavu na pola koplja diljem Sjedinjenih Država na tjedan dana, počevši večeras u 18 sati. Počivaj u miru, Dolly! Svijet te voli - dodao je.

U.S. President Donald Trump participates in a Rose Garden Club Lunch at the White House in Washington
Foto: Evan Vucci

Isključivo predsjednik može donijeti odluku o spuštanju zastava na nacionalnoj razini, a takva se počast obično iskazuje nakon smrti aktualnih ili bivših državnih dužnosnika te u slučajevima nacionalnih tragedija.

Parton je tijekom života aktivno podržavala prava LGBT zajednice, promicala dječju pismenost i financirala razvoj cjepiva protiv COVID-19, ali nikad nije javno iznosila političke stavove. Dvaput je odbila primiti Predsjedničku medalju slobode koju joj je nudio Trump. 

NAKON KRATKE BORBE Otkriveno od čega je umrla legendarna Dolly Parton
Otkriveno od čega je umrla legendarna Dolly Parton

Legendarna pjevačica preminula je nakon kratke borbe s rakom. Kako su potvrdili njezini predstavnici za medije, Parton je preminula u utorak, 25. kolovoza, u Vanderbilt-Ingram centru za rak u Nashvilleu, Tennessee, okružena svojim voljenima. Njezin nećak, Bryan Seaver, bio je među prvima koji su podijelili tužnu vijest na društvenim mrežama.

Prema dostupnim informacijama, pjevačica je u petak, 21. kolovoza, primljena u bolnicu u Nashvilleu, gdje je preminula četiri dana kasnije. Specifična vrsta raka od koje je bolovala nije objavljena javnosti.

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Foto: ? Curtis Hilbun/PRESS ASSOCIATIO

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