Trumpovoj kćeri propao biznis, zovu je u 'Ples sa zvijezdama'

<p>Prva kći SAD-a i savjetnica predsjednika uskoro više neće biti nijedno od toga, a britanski <a href="https://www.theguardian.com/us-news/2020/nov/09/ivanka-trump-loses-status-job-white-house-what-will-she-do-next?fbclid=IwAR3mdsozG7Yv1b8CB3K_SRVnaiA74nGdOrFCVhlmpXWqrzGDZcO4_1Scy-c">Guardian</a> piše kako je nejasno čemu će se <strong>Ivanka Trump</strong> (39) okrenuti u budućnosti, no kako postoji nekoliko opcija. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Donaldova kći navodno je bila zadužena za edukaciju i ekonomsko osnaživanje žena i njihovih obitelji te stvaranje radnih mjesta i ekonomski rast pomoću razvoja radne snage, obuke i poduzetništva. Prije angažmana u Bijeloj kući nadgledala je razvoj i akvizicije u očevoj tvrtki Trump Organization koja se bavila nekretninama, ali izuzev lijepih titula i opisa njezinih velevažnih funkcija uz oca, teško je procijeniti njezine poslovne uspjehe. Činjenica je tek da je svojedobno vodila vlastitu modnu tvrtku, no to nije dobro završilo. </p><p>Njezin modni brend ugašen je 2018. godine. Formalno kako bi se Ivanka usredotočila na svoj posao u Washingtonu, no zatvaranju su prethodili raskidi suradnje s brojnim šoping centrima zbog slabe prodaje. Ironično, ovaj neuspjeh djelomično duguje i svom ocu, zbog čijih je politika započeo glasan poziv na bojkot njezine odjeće. </p><p>Nije dobra vijest za Ivanku ni to što će s padom Donalda Trumpa uslijediti i financijska istraga njegovih poreznih kartica i umjetnog pumpanja cijena tvrtke Trump Organization pa su sve glasnija nagađanja kako bi se Trumpova kći mogla okrenuti showbizu. Pojavljivanje pred malim ekranima ne bi joj bila novost, a ponuda joj je navodno već stigla od američkog Plesa sa zvijezdama.</p><p>Ipak, to bi bilo tek privremeno 'rješenje'. Ivanka bi najradije ipak željela ostati u politici, iako je svjesna da za nju s Donaldovim odlaskom ne dolaze najjednostavnija vremena. U prošlotjednom razgovoru za RealClearPolitics, Ivanka je zaključila kako je 'pragmatična u svemu', a nije se libila dati si ni etiketu populistice. Zaključila je kako sebe smatra 'trumpovskom republikankom' te da bi svakako htjela ostati u javnoj sferi.</p>