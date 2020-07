Tucaković o liječenju: 'Troškovi su jezivo skupi za moj džep...'

Marina se godinama bori sa zloćudnom bolesti, a kada se razboljela u pomoć su joj priskočili prijatelji. Sada plaća terapije koje su, tvrdi, jako skupe. No, uspijeva pokriti troškove, iako manje zarađuje no što je prije

<p><strong>Marina Tucaković </strong>(66), najpoznatija srpska autorica glazbenih tekstova, godinama se bori sa zloćudnom bolesti. Za <a href="https://www.kurir.rs/stars/3504441/marina-tucakovic-progovorila-o-lecenju-i-finansijama-prijatelji-su-pomogli-uspevamo-nekako-uz-borbu-da-pokrijemo-sve" target="_blank">srpske medije</a> je otkrila kako je bolest trenutačno u fazi stagnacije. Prije nekoliko mjeseci rekla je kako se osjeća dobro te da je na biološkoj i hormonskoj terapiji.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Životna priča Jelene Karleuše</strong></p><p>No, sada je muče troškovi liječenja, iako nekako uspijeva izaći na kraj.</p><p>- Fond pokriva nešto, a veći se dio radi po privatnim klinikama. Institut je preopterećen, tko zna kada bih došla na red. Plus, tu su dodatne terapije, sve to košta. Jezivo je skupo, bar za moj džep - ispričala je Marina za srpske medije.</p><p>Govori kako su joj se prijatelji javili i pomogli joj kada se razboljela. Zbog toga im je jako zahvalna.</p><p>- Sada stvarno ne bi imalo smisla da tražim pomoć od bilo koga jer su i oni u nezavidnoj situaciji. I ja sada neusporedivo manje zarađujem. Jedina je dobra stvar što mi novac stiže od autorskih prava. Nisu to neke zapanjujuće cifre, ali je dobro s obzirom na to kako je bilo prije. Ne znam kolika su tuđa primanja, ali moja su pristojna - dodala je Tucaković.</p><p>Autorica je prije tri mjeseca za srpski <a href="https://www.blic.rs/zabava/ne-pisem-ljubavne-pesme-kad-je-pitanje-zivota-i-smrti-marina-otkrila-da-terapija-koju/pnnpse5" target="_blank">Blic</a> rekla kako je jako zabrinuta zbog situacije s pandemijom korona virusa.</p><p>- Kako ne bih bila zabrinuta? Od pjevača do izvođača, svi su u problemu, a samim time i autorska društva koja će slabije poslovati, isplate će kasniti... Svakome je njegova muka najgora - rekla je.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>