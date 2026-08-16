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PREŽIVJELA POŽAR

Ecija Ojdanić trčala do Sinja za zavjet Gospi: 'Gori jastuk ispod moje glave, a meni ništa...'

Piše Magdalena Mucić,
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Ecija Ojdanić trčala do Sinja za zavjet Gospi: 'Gori jastuk ispod moje glave, a meni ništa...'
Drniš: Glumica Ecija Ojdanić | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ILUSTRACIJA
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Glumica je na Instagramu otkrila kako je tijekom rata uoči Velike Gospe preživjela požar. Od tada svake godine plaća misu, a ove je odlučila trčati od Kljaka do Sinja

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Glumica Ecija Ojdanić na blagdan Velike Gospe otkrila je svojim pratiteljima na Instagramu duboko osobnu priču zbog koje se davno zavjetovala Gospi Sinjskoj. Tijekom rata, dok su u Splitu trajale redukcije struje, glumica je noć uoči Velike Gospe poželjela čitati knjigu. No, kako nije bilo struje, a nije imala ni bateriju, zapalila je svijeću.

- Sljedeći prizor... budim se u PLAMENU. Gori madrac, jastuk na kojem je moja glava, gori knjiga, pola kreveta... meni ništa... ni jedna dlaka na glavi, ni trepavica da se zapali. Od tad, svake godine plaćamo misu Gospi Sinjskoj, nekad mama, nekad ja - napisala je Ojdanić. Ove godine, za svoj zavjet, odlučila je trčati od Kljaka do Sinja.

- Nikad teže, nikad ljepše - napisala je ispod videa na kojem je otkrila kako je istrčala 43 kilometra, 'uz Gospu Sinjsku, kao i cijeloga života'.

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