Turbulentan privatni i poslovni život: Do danas nije riješeno ubojstvo popularnog repera

Na današnji dan, 9. ožujka 1997. godine, hip-hop svijet je bio zavijen u crno. U Los Angelesu, u 25. godini života, u "drive-by" pucnjavi ubijen je Christopher Wallace, poznatiji kao The Notorious B.I.G. ili jednostavno Biggie Smalls. Njegova smrt, koja se dogodila samo šest mjeseci nakon ubojstva rivala Tupaca Shakura, označila je tragičan vrhunac sukoba Istočne i Zapadne obale i ostavila prazninu koja nikada nije popunjena. Iako je njegova karijera trajala tek nekoliko godina, Biggie je postao jedan od najvećih i najutjecajnijih repera svih vremena, a njegovo ubojstvo ni danas nije riješeno.

Christopher George Latore Wallace rođen je 21. svibnja 1972. u Brooklynu kao sin jedinac jamajčanskih imigranata. Odrastao je u zloglasnoj četvrti Bedford-Stuyvesant, a odgajala ga je majka Voletta, predškolska odgojiteljica, nakon što ih je otac napustio kad su Christopheru bile dvije godine. Iako je bio iznimno bistar i nadaren učenik, posebno u engleskom jeziku, ulica ga je rano privukla. Već s 12 godina počeo je dilati drogu, a sa 17 je napustio srednju školu, koju je pohađao s budućim zvijezdama poput Jay-Z-ja i Buste Rhymesa, kako bi se u potpunosti posvetio kriminalu. Nakon što je proveo devet mjeseci u zatvoru zbog prodaje cracka, po izlasku je snimio demo kasetu pod imenom Biggie Smalls. Nije imao ozbiljne glazbene ambicije, no snimka je stigla do urednika utjecajnog časopisa The Source, koji ga je predstavio u svojoj rubrici za neafirmirane talente.

Taj članak zapeo je za oko Seanu "Puffyju" Combsu, tada mladom i ambicioznom producentu u kući Uptown Records. Combs je odmah prepoznao Biggiejev sirovi talent i potpisao ga. Kad je Combs dobio otkaz i osnovao vlastitu izdavačku kuću, Bad Boy Records, Biggie je bio prvi i najvažniji izvođač kojeg je poveo sa sobom. Njihovo partnerstvo postalo je kamen temeljac hip-hopa devedesetih. Combs je imao viziju komercijalnog uspjeha, spajajući Biggiejeve sirove ulične priče s privlačnim, pop refrenima. Rezultat je bio debitantski album "Ready to Die", remek-djelo koje je gotovo samostalno vratilo dominaciju Istočnoj obali u vrijeme kad je scenom vladala Zapadna obala s Dr. Dreom i Death Row Recordsom. Hitovi poput "Juicy", "Big Poppa" i "One More Chance" učinili su ga superzvijezdom. No, iako su na van djelovali kao nerazdvojan tim, novija izvješća sugeriraju da je odnos pred kraj Biggiejeva života bio narušen zbog financijskih nesuglasica i da je Biggie planirao napustiti Bad Boy.

Usporedno s vrtoglavim uspjehom, Biggiejev privatni život bio je jednako turbulentan. Godine 1994., nakon samo osam dana poznanstva, oženio je R&B pjevačicu Faith Evans. Iako su dobili sina, Christophera "C.J." Wallacea mlađeg, brak je bio obilježen Biggiejevim brojnim nevjerama, najviše s repericama Lil' Kim, koju je mentorirao, i Charli Baltimore. Njegov život postao je neraskidivo vezan za sukob s nekadašnjim prijateljem, Tupacom Shakurom. Njihovo prijateljstvo preraslo je u otvoreno neprijateljstvo nakon što je Tupac 1994. upucan u predvorju studija u New Yorku te je za napad javno optužio Biggieja i Combsa. Tupacova optužba, dodatno potpaljena Biggiejevom pjesmom "Who Shot Ya?", eskalirala je u medijski rat koji je podijelio američku hip-hop scenu.

Rapper Notorious B.I.G. is seen in this 1997 photo titled 'Notorious B.I.G as the K.O.N.Y' by Barron Claiborne | Foto: SOTHEBY'S/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Nakon Tupacova ubojstva u rujnu 1996., Biggie je postao svjestan težine njihovog sukoba i javno je govorio o želji da se tenzije smire. Nažalost, nije doživio da vidi mir. U ranim jutarnjim satima 9. ožujka 1997., dok je napuštao zabavu u Los Angelesu, nepoznati napadač zaustavio je svoj automobil pored njegovog i ispalio četiri metka. Biggie je proglašen mrtvim nedugo nakon dolaska u bolnicu. Samo 16 dana kasnije objavljen je njegov drugi album, nazvan "Life After Death". Dvostruki album postigao je golem uspjeh, prodan je u više od deset milijuna primjeraka i postao jedan od najprodavanijih rap albuma u povijesti, s hitovima "Hypnotize" i "Mo Money Mo Problems". Christopher Wallace postao je legenda, simbol zlatnog doba hip-hopa, čiji su opušteni flow i nevjerojatna vještina pripovijedanja promijenili glazbu.