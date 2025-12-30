Turske hit serije 'Tajne prošlosti' i 'Daleki grad' od ponedjeljka stižu na Novu TV

Od ponedjeljka, 5. siječnja, Nova TV donosi pravu poslasticu za ljubitelje turskih serija. Na male ekrane stiže dramska uspješnica "Tajne prošlosti", serija koja se bavi temama povjerenja, obiteljskih odnosa i nepredvidivih posljedica velikih tajni. Osim toga, fanovi serije "Daleki grad" napokon su dočekali novu sezonu omiljene turske serije, čiji nastavci donose nove, napete zaplete i snažne emocije koje su osvojile publiku već u prvoj sezoni.

U središtu priče nove serije "Tajne prošlosti" nalazi se Serhat (Murat Yıldırım), uspješan i utjecajan poslovni čovjek koji se suočava s bolnom zagonetkom vlastitog braka te sumnjama koje ozbiljno narušavaju temelje njegove obitelji. Naizgled snažan i samouvjeren, Serhat godinama gradi sliku besprijekornog supruga i oca. No iza te fasade krije se čovjek duboko pogođen izdajom i sumnjama koje mu postupno razaraju svijet.

Foto: NOVA TV

Njegovu suprugu Berrak tumači sjajna glumica Oya Unustasi. Osim ljepote, njezin lik odlikuju inteligencija, profinjenost i besprijekoran ukus, od načina odijevanja i uređenja doma do svakog detalja njezina života. Kao Serhatova voljena supruga i majka dviju kćeri, Berrak naizgled ima sve. No ispod savršeno uglađene vanjštine krije se izrazito ambiciozan duh. Ona u svojoj djeci ne vidi samo kćeri, već projekte uspjeha koje treba oblikovati.

Foto: NOVA TV

Uz njih, u glavnoj je ulozi i Cemre Baysel kao Zeynep, emotivna, empatična i duhovita mlada žena, ali istovremeno pravedna, odlučna i snažnog karaktera. Iako se isprva čini tek kao dadilja sa sporednom ulogom u obitelji, Zeynep postaje jedan od ključnih pokretača radnje. Ne može podnijeti nepravdu i ne boji se suprotstaviti autoritetima, pa čak ni samom Serhatu.

Nakon iznimno uspješne prve sezone serije "Daleki grad", koja je osvojila gledatelje, od ponedjeljka započinje nova sezona puna emotivnih i napetih zapleta. Unatoč brojnim preprekama, Cihan (Ozan Akbaba) i Alya (Sinem Unsal) odlučuju stati uz svoju ljubav. Svjesni su da će ta odluka imati visoku cijenu, no ipak su odlučni ne odustati jedno od drugoga.

Foto: NOVATV

Alyino odbijanje odlaska u Kanadu za Sadakat predstavlja početak katastrofe. Dok Sadakat (Gonca Cilasun) čini sve kako bi spriječila njihovu vezu, Cihan joj se bez oklijevanja suprotstavlja. S druge strane, Mine (Mine Dogan) ne uspijeva obuzdati svoj bijes. Uvjerenja da njezine prijetnje nisu shvaćene ozbiljno, sav svoj gnjev usmjerava prema Alyi. Nesvjesna posljedica svog opasnog plana, kreće u napad iz kojeg ni sama možda neće izaći.

Uzbudljive turske minute ne propustite pratiti od 5. siječnja u večernjem terminu na Novoj TV!