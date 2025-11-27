Tuškanac u gostima donosi svih osam filmova o Harryju Potteru

Tuškanac u gostima tijekom prosinca dovodi u kina svih osam filmova o Harryju Potteru, omiljenom čarobnjaku iz planetarno popularnih romana J. K. Rowling, u okviru programa 'Povratak u Hogwarts' koji će se prikazivati u Centru za kulturu Histrionski dom.

Prigodni blagdanski ciklus otvorit će 1. prosinca film 'Harry Potter i Kamen mudraca' iz 2001., Columbusov kino-hit koji je predstavio Harryja, Rona i Hermione u njihovoj prvoj avanturi – sprječavanju zlog čarobnjaka Voldemorta da upotrijebi eliksir besmrtnosti.

Foto: Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL

Slijedi 'Harry Potter i Odaja tajni' (2002), u kojemu hrabri trojac istražuju tko napada učenike Hogwartsa, pri čemu otvaraju prostoriju u kojoj se skriva krvoločni bazilisk te 'Harry Potter i Zatočenik Azkabana' (2004) u kojem navodno opasni Sirius Black bježi iz čarobnjačkog zatvora tražeći Harryja, koji se suočava i Dementorima – čudovištima koja se hrane srećom svojih žrtava.

U 'Plamenom peharu' (2005), gdje se pojavljuje i Robert Pattinson, Harry neočekivano sudjeluje u opasnom međunarodnom čarobnjačkom turniru te svjedoči povratku Voldemorta.

Film je režirao Mike Newell, a ističe se spektakularnim scenama krvoločnog natjecanja te uvodi mračniji ton u serijal, napominju iz 'Tuškanca'.

Foto: IMDB

Taj ton dodatno produbljuje 'Red feniksa' (2007), prvi film koji režira David Yates, u kojem Harry i prijatelji osnivaju Dumbledoreovu vojsku te se suprotstavljaju kontroli Ministarstva magije koju provodi omražena profesorica Dolores Umbridge.

Prikazat će se i 'Harry Potter i Princ miješane krvi' (2009) kroz koji Harry upoznaje Voldemortovu prošlost te, zahvaljujući stečenom povjerenju profesora Slughorna, dolazi do ključnih informacija o misterioznim Horkruksima.

Foto: Imdb

Ciklus će zatvoriti film 'Harry Potter i Darovi smrti', prvi i drugi dio (2010/2011), u kojima Harry, Ron i Hermione uništavaju preostale dijelove Voldemortove duše, suočavaju se s tragičnim gubicima prijatelja te pripremaju Hogwarts za konačnu bitku koja kulminira epskim obračunom Harryja i Voldemorta.