Tužan život zvijezde: Swayzea je žena varala, držala ga stalno zatvorenog u kući i maltretirala

Posljednji njegovi dani bili su pravi horor. Osim što je bolovao od teške bolesti, navodno je bio i žrtva obiteljskog nasilja. Te detalje otkrili su njegovi prijatelji godinama nakon smrti

<p>Američki glumac <strong>Patrick Swayze</strong>, kojeg svi pamte po ulozi u filmu 'Prljavi ples', preminuo je na današnji dan prije 11 godina. Dvije godine se borio s rakom gušterače, a umro je s 57. godina. </p><p>U 'Prljavom plesu' glumio je s <strong>Jennifer Grey </strong>(60), a film je bio nagrađen mnogim priznanjima. Inicijativno niskobudžetni film se pretvorio u blockbuster te je postao veliki hit u kinima. Snimke iz filma bilježe milijunske preglede na YouTubeu. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Odgođena dodjela Oscara</strong></p><p>No, iako je veliku slavu privukao ulogom u tom filmu, njegov život nije bio nimalo glamurozan. Točnije, posljednji njegovi dani bili su pravi horor. Osim što je bolovao od teške bolesti, navodno je bio i žrtva obiteljskog nasilja. Te detalje otkrili su njegovi prijatelji godinama nakon smrti. </p><p>Swayze je, navodno, prisilno bio zatvoren u kući. Supruga <strong>Lisa Niemi</strong> (64), inače spisateljica, bila je nasilna prema njemu i varala ga je. Pustila ga je da umire u najgorim mukama, tvrde prijatelji slavnog glumca za strane medije. </p><p>Patrick je pao na svega 40-ak kilograma prije smrti, nije smio izlaziti, a navodno ga niti obitelj i prijatelji nisu smjeli posjećivati.</p><p>- Volio ju je svim srcem, ali to je stvarno bila veza na granici ljubavi i mržnje. Ona bi tukla njega, on bi udarao zidove i namještaj. Jako su se svađali, znali su uništiti hotelske sobe, automobile, njihov dom. Bila je to jako nasilna veza - ispričao je prijatelj glumca. </p><p>O Patricku se brat Don brinuo kad god je mogao.</p><p>- Lise ne bi bilo satima i onda bi došao don i našao brata kako leži u vlastitoj mokraći jer nije mogao ustati - rekao je prijatelj. Lisu je opisao kao ženu željnu kontrole koja je svaki segment Patrickova života morala imati pod svojom kontrolom. Prijatelji su Patricka nagovarali da ostavi Lisu, no on to nikada nije napravio. </p><p>Patrick je s Lisom u braku bio 34 godine i javnost ih je smatrala savršenim parom. Kad je preminuo, Lisa je rasprodala sve njegove stvari. U oporuci je pisalo da Swayze sav novac koji je imao, a bilo je oko 40 milijuna dolara, ostavlja Lisi. Njegova obitelj nije dobila ništa. </p>