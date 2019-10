Tužio bivšeg muža Nine Morić zbog seks skandala: To su laži

Atraktivna plavuša Wanda Nara (32) poznata je kao supruga nogometaša Maxija Lopeza (35), ali i po seks skandalu koji je potresao nogometni svijet. Naime, isplivale su informacije kako Nara vara supruga s kolegom i nogometašem Maurom Icardijem (26), zbog čega je Lopez odlučio zatražiti razvod.

- Izabrao sam sreću i odlučio sam neke stvari ostaviti u prošlosti. Stvari mogu ići dobro ili loše, a sve je do toga kako vi izaberete. Moj brak je propao, ali sam postao otac. Odlučio sam živjeti s pozitivnom energijom i to zaboraviti. To je jedino rješenje - izjavio je Lopez.

Iako su Icardi i Lopez bili veliki prijatelji, nakon razvoda s argentinskim nogometašem, Lopez se udala za Icardija. I dok se činilo kako Nara i Icardi žive skladan bračni život, počelo se šuškati kako ga vara sa hrvatskim nogometašem Marcelom Brozovićem (26).

Foto: Igor Soban/PIXSELL

To je prenio portal 'The King Corona' iza kojeg stoji Fabrizio Corona (45), paparazzo i bivši muž Nine Morić (43), koji je iza rešetaka zbog ucjena, a protiv kojeg je Brozović odlučio podići tužbu zbog klevetanja. Ročište je zakazano za 18. prosinca u Milanu.

Foto: Emmevi Photo/Milestone Media/PIXSELL/IPA/PIXSELL

López i Nara u braku su dobili trojicu sinova, Valentina (10), Constantina (8) i Benedicta (7). Maxi ju Wandu je potom optužio za prijevaru, a Wanda je uzvratila sličnim optužbama, da joj je više puta bio nevjeran. Sud je presudio u Wandinu korist koja je dobila skrbništvo nad djecom.