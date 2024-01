Tužna sudbina čimpanze 'Kralja popa': Ne podnosi kamere, a za njega moraju skupljati donacije

Nekad poznati ljubimac, koji je osvojio brojna srca diljem svijeta putujući s 'Kraljem popa' Michaelom Jacksonom po turnejama, danas je gotovo neprepoznatljiv. Nekad malena i slatka čimpanza Bubbles ima 41 godinu, teži 84 kilograma, a opisuju je 'golemom i ružnom', ali 'sa slatkim karakterom'.

Iako je tijekom života sa slavnim pjevačem navikao na kamere, danas ih Bubbles ne podnosi. One koji prema njemu usmjere objektiv gađa pijeskom, šprica vodom ili samo okrene leđa. Od 2005. živi u Centru za velike majmune na Floridi, gdje se znatno promijenio.

Foto: CENTER FOR GREAT ARES

Kod Michaela Jacksona živio bajkovito

U očima mu se vidi tuga. Zaboravljen je. Novinari ga se sjete tek ponekad, kad proslavi rođendan ili na godišnjicu smrti 'Kralja popa'. Vodi daleko drugačiji život nego 80-ih, kad ga je Jackson vodio po turnejama, igrao se s njim, pružao mu luksuz u obiteljskoj kući u Los Angelesu, a onda, 1988., na imanju Neverland u kalifornijskom gradu Los Olivesu.

Kod Michaela Jacksona živio je bajkoviti život. Spavao je u krevetiću u Michaelovoj sobi, koristio istu kupaonicu, večerao za Jacksonovim stolom, jeo kokice u pjevačevu privatnom kinu...

Foto: Profimedia

Danas jede slatki krumpir, slika i, umjesto hitova, sluša zvukove flaute. Tretiraju ga poput životinje, kao dominantnog mužjaka u skupini čimpanza, koja uključuje njegove najbolje prijatelje: Ripley i Oopsie te Boma i Jessie. Bubblesove potrebe su visoke.

Bubblesove potrebe godišnje iznose 25.000 dolara

Godišnja skrb iznosi 25.000 dolara, a nitko iz Jacksonove obitelj koja živi na visokoj nozi ne želi financijski pomoći oko brige. Potpuno su ga odbacili. Jacksona je nadživio 15 godina.

Ipak, 'Estate of Michael Jackson', pravna osoba osnovana nakon pjevačeve smrti zbog upravljanja njegovom imovinom i nadziranja posmrtnih prihoda, dio novca daje azilu za Bubblesove potrebe, ali ne pokriva sve troškove. Cijena skrbi je prilično visoka, pa iz centra prikupljaju i donacije.

Foto: CENTER FOR GREAT ARES

Postoje različite priče o tome kako je Jackson došao do Bubblesa. Neki mediji, poput Daily Stara, navode kako ga je Jackson usvojio od jednog holivudskog dresera životinja za 65.000 dolara. Drugi, pak, tvrde da ga je spasio iz centra za istraživanje karcinoma u teksašku gradu Austinu. No nisu sve priče oko majmuna i Jacksona pozitivne. Navodno ga je i fizički kažnjavao.

'Michael ga je tukao'

- Michael je govorio: 'On to ne osjeća. On je čimpanza. Moram ga disciplinirati' - govorio je Jack Gordon, bivši suprug Jacksonove sestre La Toye.

Foto: Cinema Publishers Collection/The Hollywood Archive

Jacksonova obitelj opovrgnula je tvrdnje o zlostavljanju životinje. Kako je stario i rastao, Bubbles je navodno postajao sve agresivniji. Pjevač se bojao da bi mu mogao napasti sina, princa Michaela II., pa je Bubblesa 2003. poslao Bobu Dunnu.

Ipak, ni kalifornijski ranč lovca na životinje nije bio idealan jer tamo 'ljubimac' nije mogao biti svoj. Godinu dana kasnije premjestili su Bubblesa u Centar. Kad je Jackson 2009. preminuo, tvrdilo se kako se Bubbles samoozlijedio. No Patti Ragan, direktorica i osnivačica Centra za velike majmune, to je opovrgnula.