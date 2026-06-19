Tužna sudbina Tonyja Soprana: Slavni glumac preminuo tijekom obiteljskog odmora u Rimu

James John Gandolfini rođen je 18. rujna 1961. godine u Westwoodu u saveznoj državi New Jersey, u obitelji talijanskih korijena. Njegova majka Santa Penna radila je u školskoj kantini, dok je otac James Joseph Gandolfini stariji, rođen kao Giacomo Giuseppe Gandolfini, emigrirao iz Italije te je tijekom života radio kao građevinski radnik i domar. Obitelj je njegovala talijanski identitet i katoličku tradiciju, a kod kuće se često govorio talijanski jezik.

Odrastao je u Park Ridgeu, gdje je pohađao srednju školu i sudjelovao u školskim predstavama te igrao košarku. Nakon mature upisao je Sveučilište Rutgers, na kojem je diplomirao komunikologiju 1983. godine. Prije nego što je postao profesionalni glumac radio je kao konobar, voditelj noćnog kluba i izbacivač u jednom studentskom baru na kampusu.

Glumačku karijeru započeo je krajem osamdesetih godina nastupajući u manjim filmskim projektima i na kazališnim pozornicama Broadwaya. Prve zapažene uloge ostvario je u filmovima "True Romance", "Crimson Tide" i "Get Shorty", gdje je pokazao izniman talent za tumačenje snažnih i kompleksnih likova.

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Prekretnica njegove karijere dogodila se 1999. godine kada je odabran za glavnu ulogu u seriji "Obitelj Soprano". Kao Tony Soprano briljantno je prikazao čovjeka rastrganog između obiteljskog života i vođenja kriminalne organizacije. Njegova izvedba osvojila je publiku i kritiku diljem svijeta te mu donijela tri nagrade Emmy i jedan Zlatni globus, uz brojne druge prestižne nagrade i priznanja.

Tijekom emitiranja serije Gandolfini nije zanemario filmsku karijeru. Nastupio je u brojnim uspješnim ostvarenjima kao što su "The Mexican", "The Last Castle", "Romance & Cigarettes", "The Taking of Pelham 123" i "Where the Wild Things Are", gdje je posudio glas jednom od glavnih likova. Istovremeno se vratio na Broadway, gdje je za predstavu "God of Carnage" bio nominiran za nagradu Tony.

Osim glume, posvetio se i produkciji dokumentarnih filmova. Posebno se istaknuo projektima koji su obrađivali posljedice ratova i posttraumatskog stresnog poremećaja među američkim vojnicima, pokazujući interes za društveno važne teme izvan svijeta zabave.

PA/Pixsell | Foto: PA/Pixsell

Njegova posljednja glumačka ostvarenja objavljena su nakon njegove smrti. Romantična komedija "Enough Said" donijela mu je pohvale kritičara zbog nježne i emotivne izvedbe potpuno drukčije od uloga po kojima je bio poznat, dok je kriminalistička drama "The Drop" ostala njegov posljednji filmski nastup.

U privatnom životu bio je dva puta oženjen te je imao sina Michaela i kćer rođenu 2012. godine. Sin Michael Gandolfini kasnije je krenuo očevim stopama i također postao glumac.

Iako je tijekom života vodio uspješnu karijeru, Gandolfini se suočavao i s problemima vezanim uz zlouporabu alkohola i drugih supstanci, što je povremeno utjecalo na njegov profesionalni angažman i izazivalo zabrinutost suradnika.

James Gandolfini iznenada je preminuo 19. lipnja 2013. godine tijekom boravka u Rimu, gdje je s obitelji bio na odmoru. Imao je samo 51 godinu. Obdukcijom je utvrđeno da je uzrok smrti bio srčani udar. Vijest o njegovoj smrti izazvala je veliki odjek u svijetu filma i televizije, a brojne javne osobe, kolege i političari odali su mu počast.

Njegov sprovod održan je u njujorškoj katedrali uz prisustvo brojnih prijatelja i kolega iz glumačkog svijeta. Broadwayska kazališta simbolično su ugasila svoja svjetla u njegovu čast, dok su obožavatelji diljem svijeta odavali počast čovjeku koji je zauvijek promijenio televizijsku glumu.