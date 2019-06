TV kuharu dijagnosticirali rak: 'Imam još 12 mjeseci života...'

Renomirani britanski chef Tim Bilton, poznat po sudjelovanju u BBC-jevoj kulinarskoj emisiji 'Great British Menu', otkrio je kako mu se rak ponovno vratio te pratitelje šokirao priznanjem kako su mu liječnici prognozirali još 12 mjeseci života, nakon što mu je rak dijagnosticiran treći put, prenosi Daily Mail.

Rak mu je prvi put otkriven prije šest godina, 2013., u vrijeme kad se počeo pojavljivati na TV-u u kulinarskim emisijama i kad mu je karijera krenula strelovito prema naprijed. Bolest je uspio pobijediti, no ona se ponovno vraćala. 2015. je izgubio osjet okusa, što ga je kao kuhara posebno pokolebalo, no još jednom se uspio vratiti. Bio je uvjeren da je bolest konačno porazio, no u prosincu prošle godine doktori su mu potvrdili najgore sumnje nakon što mu se bolest proširila na kosti i dosegla stadij koji je neizlječiv.

- Kad me doktor nazvao, osjećao sam se kao da me vlak pregazio - ispričao je, ali opet najavio borbu.

Zbog zdravstvenog stanja morao je odustati od restorana i posvetiti se najvažnijoj bitci, iako su mu liječnici rekli da je trenutačno riječ samo o tome koliko će mu uspjeti produljiti život.

- Ne znam hoće li imunoterapije djelovati, a bez njih mi je ostalo maksimalno godinu dana - priznao je Tim.

TV kuhar je i otac dvoje djece, a sa sinovima je odlučio biti potpuno iskren. Djeca znaju za njegovo stanje, ali i da će se boriti do samog kraja. kaže ovaj otac dva sina. Bilton o svemu ovome piše na svojem blogu On A Knife Edge.